La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que ya ha marcado un antes y un después en muchos aspectos, y no es para menos. El pasado jueves 9 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 865 de La Promesa. De esta forma, han podido ver cómo Jacobo ha recibido la peor de las noticias: su madre y su hermano han sufrido un accidente. A pesar de que su padre dice que no es grave, él no lo cree. Las cocinas preguntan a Petra sobre su hermana Tomasa, pero la que fue ama de llaves opta por guardar silencio. Julieta no se alegra en absoluto por el acuerdo de Ciro con Manuel, mientras insiste en que se irá de palacio.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Curro y Ángela deciden mentir sobre su futuro para evitar presiones. Adriano se preocupa muchísimo por Jacobo y lo anima a ir a ver a su familia, pero él se niega a dar el paso. Pía continúa ocultando lo que sabe sobre la muerte de Jana y sigue sufriendo con Ricardo como único confidente. Manuel visita a la niña de María Fernández y le pide que no se sienta obligada a llamarla Jana. Samuel admite que le apena no tener hijos, mientras que Pía confirma los peores temores de María, y es que a su pequeña le pase algo. Julieta se arma de valor y confiesa toda la verdad sobre sus sentimientos a Manuel: quiere marcharse porque está completamente enamorada de él.

¿Qué sucede en el capítulo 866 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 13 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Manuel, que también está profundamente enamorado de Julieta, trata de convencerla para que se quede, aunque eso signifique sufrir por su amor imposible. El doctor confirma que algo le pasa a la pequeña de María, pero no sabe qué.

La incertidumbre sobre el diagnóstico angustia a todos los habitantes de palacio, mientras que Martina trata de apoyar a Jacobo, que sigue muy preocupado por el accidente de su madre y su hermano. María y Carlo, profundamente preocupados por su hija, reciben el apoyo de todos los miembros de palacio.

Todo ello mientras Ciro, poco a poco, se va integrando en la empresa de aviación. En su entusiasmo por el nuevo cargo, no ha dudado un solo segundo en hacer una sorprendente propuesta a Julieta. Algo que deja a la joven completamente descolocada. ¿En qué consiste, exactamente? En tener un hijo para celebrarlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.