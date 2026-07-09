La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 8 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 864 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa, a pesar de que lleven quince años sin hablarse. Julieta pide a Manuel que retire su oferta a Ciro, pero él se muestra dispuesto a pagar para que ella se quede, mientras que Alonso comunica a Adriano que el oftalmólogo le recomienda llevar a cabo ejercicios para la vista.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Cristóbal se asegura con Ricardo de que la lista de peticiones de Máximo esté lo más adelantada posible, mientras que María se muestra agradecida a Pía por su apoyo. Es más, confiesa sentir que parece que su hija tiene dos padres, y que son Samuel y Carlo. Curro se compromete con Leocadia a mediar para que Ángela viaje con ella. Aunque accede, la joven está convencida de que todo es una trampa de su madre. Petra se alegra al saber que su hermana no viene con Máximo y eso es algo que a todo el mundo le llama la atención. Ciro acepta el trato con Manuel, aunque advierte que Julieta se enfadará mucho cuando se entere.

¿Qué sucede en el capítulo 865 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 9 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Jacobo recibe la peor de las noticias, y es que su madre y su hermano han sufrido un accidente. Aunque su padre dice que no es grave, él no cree en su palabra. Las cocineras preguntan a Petra sobre su hermana Tomasa, pero la ex ama de llaves no suelta prenda.

Por si fuera poco, Julieta no se alegra en absoluto por el acuerdo de Ciro con Manuel, y le insiste en que se irá de palacio. Ángela y Curro optan por mentir sobre su futuro para evitar presiones, mientras que Adriano no puede evitar preocuparse por Jacobo. Hasta tal punto que lo anima a ir con su familia, pero él se niega.

Pía continúa ocultando lo que sabe sobre la muerte de Jana, mientras continúa sufriendo con Ricardo al ser su único confidente. Manuel visita a la niña y le dice a María que no debe sentirse obligada a llamarla Jana, mientras que Samuel reconoce sentir pena por no tener hijos. Pía confirma los peores temores de María Fernández, y es que a su pequeña le ocurre algo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.