La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 3 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 863 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Adriano rompe con Martina, puesto que se siente incapaz de seguir arriesgándose a ser descubiertos. Todo ello mientras la joven y Jacobo se pelean cada día más. En cuanto a Petra, hace todo lo que está en su mano para tratar de averiguar si Máximo va a traer su propio servicio, puesto que su hermana Tomasa trabaja para el duque y hace quince años que no se hablan.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Curro y Ángela celebran que la llegada de Máximo pueda llegar a opacar su posible marcha, mientras que Manuel termina explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de la empresa por la concordia familiar. Todo ello mientras Julieta da un toque de atención a su marido, tachándole de caradura. Leocadia propone a Ángela un viaje madre-hija, pero la joven está convencida de que la señora de Figueroa quiere viajar con ella con la única intención de «taladrarle» la cabeza. Finalmente, Manuel se planta ante Ciro, y le hace saber que o acepta el 5% de la empresa o se queda sin nada.

¿Qué sucede en el capítulo 864 de La Promesa que se emite hoy, miércoles 8 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Petra no duda un solo segundo en insistir en que todo está bien con su hermana Tomasa, a pesar de que lleven quince años sin hablarse. ¿Saldrá a la luz qué hay detrás de su distanciamiento?

En cuanto a Julieta, pide a Manuel que retire su oferta a Ciro, pero él parece estar dispuesto a pagar para que ella se quede. Alonso, por su parte, no duda en comunicar a Adriano que el oftalmólogo le recomienda ejercicios para la vista, mientras que Cristóbal se asegura con Ricardo de que la lista de peticiones de Máximo esté adelantada.

María Fernández agradece a Pía su apoyo y confiesa que siente que su hija tiene dos padres, como son Samuel y Carlo. Curro se compromete con Leocadia a mediar para que Ángela viaje con ella, pero la joven está convencida de que todo es una trampa de su madre. Petra se alegra de que su hermana no venga con Máximo, mientras que Ciro acepta el trato con Manuel, aunque le advierte que Julieta se enfadará. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.