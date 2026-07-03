No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado martes 30 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han disfrutado del capítulo 862 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Manuel opta por no confesar a Curro la verdadera razón de su oferta a Ciro, a pesar de que con Julieta sí se muestra sincero. ¡Es más que evidente que sus sentimientos han aumentado considerablemente! Todo ello mientras Samuel y Carlo están profundamente preocupados por la tardanza de María. Es entonces cuando Alonso llega ensangrentado a palacio.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Leocadia y Lorenzo están profundamente enfadados. Y todo porque Jacobo y Ciro, por diversas circunstancias, se van a llevar una auténtica fortuna y ellos, en cambio, no. La familia acaba enterándose de todos los detalles de la visita de Máximo y, como era de esperar, la señora de Figueroa muestra su indignación con la lista de exigencias. Visiblemente abrumado por la culpa, Adriano no duda un solo segundo en hacer una firme petición a Martina: poner fin a su relación.

¿Qué sucede en el capítulo 863 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 3 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Adriano no duda un solo segundo en romper con Martina, puesto que se siente incapaz de continuar arriesgándose a ser descubiertos. Ella y Jacobo pelean cada día más, mientras que Petra intenta averiguar si Máximo traerá a su propio servicio, puesto que su hermana Tomasa trabaja con el duque.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Ángela y Curro celebran la llegada de Máximo, que puede llegar a opacar su posible marcha. Manuel acaba explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa para lograr la concordia familiar. Julieta no duda un solo segundo en dar un toque de atención a su marido, tachándole de caradura.

En cuanto a Leocadia, no duda un solo segundo en proponer a Ángela un viaje madre-hija. La joven está verdaderamente convencida de que su madre quiere viajar con ella con la firme intención de «taladrarle» la cabeza. Manuel se planta ante Ciro, haciéndole saber que o acepta el 5% de la empresa o se queda sin nada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.