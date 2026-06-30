La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 26 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 861 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo María Fernández se pone de parto. Por lo tanto, y como no podía ser de otra forma, Alonso se pone profundamente nervioso, puesto que es el único que puede asistir a la doncella. Todo ello mientras, para sorpresa de todos, Ciro anuncia que se queda en palacio. ¿Cómo habrá logrado Manuel convencer al joven?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Adriano y Martina continúan sintiéndose profundamente culpables por su traición a Jacobo. Además, Ángela y Curro se reconcilian tras sus discrepancias por las dudas del muchacho a irse tras la boda. Teresa y Ricardo, tras el anuncio de Cristóbal, consiguen recuperar sus funciones en el servicio. Manuel decide explicar a Julieta la propuesta que le hizo a Ciro. ¡Es evidente que no soporta la idea de perderla! María Fernández, finalmente, da a luz a su bebé, pero la preocupación se apodera de la madre y del marqués. ¿El motivo? ¡El recién nacido no llora! Por lo que no pueden evitar temerse lo peor.

¿Qué sucede en el capítulo 861 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 30 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Manuel opta por no confesar a Curro el verdadero motivo de su oferta a Ciro, a pesar de que con Julieta sí quiso ser honesto. Es un hecho que, cada día que pasa, sus sentimientos aumentan considerablemente.

En cuanto a Carlo y Samuel, no pueden evitar mostrarse profundamente preocupados por la tardanza de María. En un momento dado, Alonso aparece ensangrentado en palacio, por lo que ambos se temen lo peor. Al ver que Jacobo se va a ocupar de las tierras del marqués y Ciro es propietario de la empresa de Manuel, Leocadia y Lorenzo se muestran enfadados. Y todo porque los jóvenes se van a llevar una fortuna y ellos no.

La familia no tarda en enterarse de la visita de Máximo, por lo que la señora de Figueroa no tarda en mostrar su indignación ante la lista de exigencias que han recibido. Visiblemente abrumado por la culpa, Adriano pide a Martina poner fin a su relación. Parece que ha llegado el momento de dar ese paso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.