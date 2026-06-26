Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 26 de junio: Alonso asiste el parto de María Fernández
Capítulo 861 de 'La Promesa'
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 860 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observaron cómo Ciro no ha dudado un solo segundo en mostrar un profundo interés en la propuesta de Manuel, aunque se toma su tiempo para considerarla. Pía, por su parte, confiesa a Ricardo el gran secreto que le está atormentando, y es que Leocadia mató a Jana. Es por eso que Pellicer le aconseja esperar a la boda de Curro para contárselo. Alonso se ve sorprendido al recibir una carta de Máximo de Buenaventura, que desea hospedarse en palacio.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo las cocineras y Petra discuten con Samuel sobre la injusticia de Cristóbal hacia Ricardo y Teresa. El cura no duda un solo segundo en confrontar al mayordomo, mientras que Martina continúa sin valor para dejar a su prometido. Es evidente que el regreso de este a la gestión de las tierras complica mucho más la situación. Jacobo confiesa a Leocadia y Lorenzo que el marqués se ha marcado con María Fernández, puesto que quiere que la vea un médico, mientras que, finalmente, Ciro informa a Julieta que acepta la propuesta de Manuel y, por tanto, no se marcharán. Cristóbal termina readmitiendo a Teresa como ama de llaves y restituye a Ricardo como segundo mayordomo.
¿Qué sucede en el capítulo 861 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 26 de junio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo María Fernández se pone de parto y Alonso, más nervioso que nunca, es el único que puede asistir a la doncella. Ciro anuncia que se queda en palacio y nadie logra entender cómo Manuel ha logrado convencerle.
Adriano y Martina continúan sintiéndose profundamente culpables por su traición a Jacobo, mientras que Ángela y Curro se reconcilian tras sus discrepancias por las dudas del joven de marcharse tras la boda. Teresa y Ricardo recuperan sus funciones en el servicio tras el anuncio de Cristóbal, mientras que Manuel explica a Julieta la propuesta que le hizo a Ciro. ¡Es evidente que no soporta la idea de perderla!
María Fernández, finalmente, da a luz a su bebé. A pesar de todo, parece que la preocupación no tarda en apoderarse tanto de la madre como del marqués, puesto que el recién nacido no llora. Por lo tanto, deben actuar de forma rápida para tratar de evitar que suceda una desgracia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)