Los creadores del exclusivo collar de Ferran Torres en Cibeles: «No imaginamos verlo con nuestra joya»

La Selección Española es tendencia y todo lo que llevan sus jugadores acaba bajo el foco mediático. Desde la colección de Birkin y Kelly de Hermès de Lamine Yamal hasta los trajes de Loewe que lucieron durante las celebraciones, pasando por relojes y joyas, cada detalle se analiza al milímetro. Sin embargo, hubo una pieza que llamó especialmente nuestra atención: el collar que Ferran Torres lució, en Madrid, durante la celebración del Mundial 2026. Desde COOL hablamos con los creadores de esa exclusiva joya para conocer la historia que hay detrás.

Como es habitual, tras aterrizar en España, los jugadores de la Selección cumplieron con la agenda institucional, visitando tanto el Palacio de la Zarzuela para ser recibidos por los Reyes como el Palacio de la Moncloa junto al presidente del Gobierno. Después recorrieron las calles de Madrid en un autobús descapotable hasta culminar la celebración con un multitudinario acto en la Plaza de Cibeles.

Mientras los jugadores alzaban la Copa del Mundo, muchas miradas se dirigían a Ferran Torres, el futbolista que marcó el gol que dio la victoria a España frente a Argentina. En los vídeos virales que inundaron las redes sociales se podía apreciar un llamativo collar con una cruz engastada en piedras brillantes. La firma detrás de esa pieza es The Gold Dealers, una marca nicho que conviene tener en el radar. Como explican sus fundadores, Nico Marco y Marc Pi: «La marca nace de nuestra pasión por la joyería hip hop. Siempre nos ha encantado este estilo, pero cuando empezamos era muy difícil acceder a este tipo de piezas porque tenían precios muy elevados. En lugar de renunciar a llevarlas, decidimos empezar a producir nuestras propias joyas, manteniendo esa estética que tanto nos inspiraba, pero haciéndola mucho más accesible».

Nos despertaba mucha curiosidad saber cómo Ferran Torres descubrió la marca. Los fundadores nos confiesan: «Ferran llegó a nuestra marca a través de su estilista, que se puso en contacto con nosotros para desarrollar una pieza exclusiva. A partir de ahí trabajamos conjuntamente en el diseño y creamos una cadena custom pensada especialmente para él. Fue un proceso muy ilusionante y una oportunidad para plasmar su estilo personal en una pieza única».

Es cierto que, cuando un deportista cuenta con un estilista, gran parte de las decisiones pasan por esa figura. Sin embargo, también hay ocasiones en las que el propio protagonista quiere implicarse en el diseño para conseguir un resultado que refleje mejor su personalidad. En este caso ocurrió así: «Ferran participó en el proceso. Se trata de una pieza custom diseñada especialmente para él. Desde el principio nos trasladó la idea que tenía en mente y nosotros le acompañamos y guiamos durante todo el proceso creativo, aportando nuestra experiencia para convertir esa idea en una joya única y totalmente personalizada”.

La joya consiste en una cadena con una cruz decorada con piedras que aportan un brillo muy especial. Sobre sus materiales, los fundadores de The Gold Dealers explican: «La pieza está fabricada en plata de ley 925 y lleva moissanitas, una piedra que pertenece a la primera categoría de diamantes de laboratorio. Es un material muy utilizado en alta joyería por su apariencia y sus propiedades, y era la opción que mejor encajaba con el diseño que queríamos conseguir».

Cuando se crea una joya personalizada, nunca se sabe cuándo decidirá lucirla su propietario. Son muchos los factores que tienen que alinearse y, en este caso, Ferran Torres eligió llevarla, sin camiseta, durante la celebración del Mundial por las calles de Madrid, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la fiesta. Preguntamos a Nico Marco y Marc Pi cuál fue su reacción al ver la pieza en el cuello del futbolista: «La verdad es que nos sorprendió muchísimo. No nos esperábamos verlo llevando la pieza en un momento así y la reacción fue de mucha alegría. Estamos muy contentos de que eligiera nuestra cadena para una ocasión tan especial y de haber podido formar parte, aunque fuera de esa manera, de un momento tan importante para él».

Para cualquier marca, una exposición de este calibre supone un escaparate difícilmente cuantificable. Que una firma nicho como The Gold Dealers estuviera presente en una de las imágenes más icónicas de la celebración del Mundial, ante millones de personas, es un impulso publicitario imposible de planificar aposta. Sobre lo que significa formar parte de un recuerdo que quedará para la historia, los fundadores explican: «Es un orgullo enorme. Como marca, sueñas con que tus piezas formen parte de momentos importantes, pero nunca imaginas que puedan aparecer en una celebración que quedará para la historia. Saber que nuestro trabajo estará ligado a un recuerdo tan especial es una satisfacción inmensa y una motivación para seguir creando con la misma pasión».

En definitiva, España es una tierra de talento. No sólo hablamos de grandes deportistas, sino que también de firmas de moda y accesorios que demuestran el potencial del made in Spain. Ferran Torres no solo se convirtió en uno de los héroes del Mundial 2026, sino que también puso el foco sobre una marca emergente que, gracias a aquella celebración, consiguió una visibilidad que puede marcar un antes y un después en su historia.