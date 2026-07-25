Estos son los cines donde Christopher Nolan quiere que veas la película de ‘La Odisea’: en el resto se corta la imagen

La Odisea se está ganando a pulso ser el estreno más relevante del 2026. Rivales no le han faltado. En un año donde hemos podido ver películas como Toy Story 5, Michael o El diablo viste de Prada, la adaptación homérica de Christopher Nolan ha roto todos los récords, opacando en notoriedad a cualquier otra producción. Porque, aparte del aplauso generalizado de la crítica especializada y el beneplácito del público, el regreso a casa de Odiseo no sólo ha estado acompañado de enemigos de la talla de Escila y Caribdis o la bruja Circe. La polémica en torno a su correcto visionado en salas también ha sacudido a una comunidad cinéfila que todavía no sabe bien en qué formato debe ver la ambiciosa versión cinematográfica del aedo griego. Por eso, a continuación vamos a repasar las diferentes formas de visionar la producción de Universal Pictures, resaltando sus inconvenientes y ventajas para que, como el cíclope Polifemo, no vayas a ciegas a ver una experiencia sustancialmente diferente según la configuración de la proyección.

La mala noticia es que en España –y en la mayoría de países– La Odisea no puede verse en el formato en el que Nolan la filmó: IMAX de 70 mm. En el mundo sólo existen 40 proyectores habilitados para vivir esa inmersión fílmica total y, por desgracia, el patio de butacas más cercano se encuentra en Montpellier, Francia. Concretamente, en los cines Pathé Odysseum. A partir de ahí, el resto de alternativas recortan la imagen.

‘La Odisea’: los diferentes formatos de la película de Christopher Nolan

Estas son los principales formatos/alternativas para ver La Odisea:

IMAX 70 mm /Láser GT (relación de aspecto 1.43:1): Es la que quiere Nolan, pero por el momento la propuesta del cineasta es una cinta pionera en esta dinámica compleja del mundo de la exhibición. Si quieres verla así y vives en España, tendrás que vivir tu propia odisea logística hasta Francia.

(relación de aspecto 1.43:1): Es la que quiere Nolan, pero por el momento la propuesta del cineasta es una cinta pionera en esta dinámica compleja del mundo de la exhibición. Si quieres verla así y vives en España, tendrás que vivir tu propia odisea logística hasta Francia. IMAX Digital (mayoría de salas, 1.90:1): Se pierde un 26% del encuadre. Es el formato que tienen la mayoría de cines que ofrecen dicha tecnología.

(mayoría de salas, 1.90:1): Se pierde un 26% del encuadre. Es el formato que tienen la mayoría de cines que ofrecen dicha tecnología. 70 mm (2.20:1): Se recorta el 35% de la imagen, pero cuenta con la ventaja purista de ver el filme en celuloide y no en una copia digital. Esto cambia los colores, la fotografía y el grano que aparece en la imagen. Es una proyección realmente especial que recupera el encanto clásico de un cine de antaño.

(2.20:1): Se recorta el 35% de la imagen, pero cuenta con la ventaja purista de ver el filme en celuloide y no en una copia digital. Esto cambia los colores, la fotografía y el grano que aparece en la imagen. Es una proyección realmente especial que recupera el encanto clásico de un cine de antaño. Cine convencional (Scope): Es la peor opción con diferencia. La copia es digital, pero se recorta la imagen en un 40% sin el encanto de los 70 mm.

¿Cuál recomendamos?

Lo mejor sería (evidentemente) ir directos a la versión de IMAX 70 mm, pero ante la imposibilidad y el elitismo del propio formato, parece casi mejor dejarnos caer por la opción de la proyección analógica de 70 mm. Aunque de esta, tampoco existen demasiados cines en España.

Independientemente del recorte, el cual sin duda afecta al lenguaje cinematográfico, gran parte de esa partición responde a un exceso de aire o suelo en el plano. Como espectador, no vas a perder información narrativa relevante. Eso sí, la pérdida de la capacidad de inmersión es, nunca mejor dicho, gigantesca.

Lista de cines con los diferentes formatos

IMAX en España:

Madrid

Kinépolis Ciudad de la Imagen.

Cinesa Parquesur, en Leganés.

Cinesa Heron City, en Las Rozas.

Barcelona

Cinesa Diagonal Mar.

Valencia

Kinépolis Valencia, en Paterna.

Zaragoza

Cines Palafox, en Zaragoza.

Mallorca

Cinesa Mallorca Fashion Outlet, en Marratxí (Mallorca).

70 mm en España:

Madrid

MK2 Cine Paz

Barcelona

Phenomena Experience

Zaragoza

Cines Palafox

Cines Aragonia

Valencia