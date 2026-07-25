Esta es la cantidad promedio de ahorros que deberían tener las personas mayores de 30 años en el banco en 2026

Con el coste de la vida actual y cómo está la situación para muchos jóvenes, parece que estos tienen cada vez más claro algo que tal vez no se pensaba tanto en décadas anteriores, porque a lo mejor no costaba tanto. Nos referimos a la cantidad de ahorros que se pueden tener y es que resulta esencial si queremos asegurarnos tener un colchón a medida que maduramos y más si se tiene en mente por ejemplo comprar una casa o más adelante, tener un extra a la pensión. Y da la sensación de que es a los 30 que muchos se planten que cantidad debería tener ya ahorrada en el banco.

Es a partir de esa edad cuando uno se plantea muchas cosas, como independizarse, pensar como decimos en comprar una vivienda o simplemente tener algo de estabilidad. Y aunque la realidad es que no hay una cifra exacta que valga para todos ya que cada persona tiene su situación, sus ingresos y sus gastos, y eso cambia bastante el resultado, sí que podemos ver como existen algunas referencias que sirven para hacerse una idea general, aunque sin tomarlas como algo obligatorio. Y una de esas referencias procede de Países Bajos, donde se han analizado los niveles de ahorro según la edad para marcar una media orientativa. No es algo que se pueda aplicar directamente a España, pero sí ayuda a entender en qué punto se mueven otros países europeos y a poner el tema en contexto.

Esta es la cantidad promedio de ahorros que deberían tener las personas mayores de 30 años

Si se traduce a números, la recomendación más repetida es tener ahorrado el equivalente a varios meses de gastos, en concreto, entre seis meses y un año de vida. En la práctica, eso suele moverse entre los 10.000 y los 20.000 euros, aunque depende mucho de cada caso.

La idea es sencilla y es la de tener un colchón. No tanto para grandes planes, sino para lo básico: que un imprevisto no te deje vendido. Y aquí es donde mucha gente se lleva el golpe de realidad. Porque no todo el mundo llega a esas cifras, ni mucho menos. De hecho, en España lo habitual es estar bastante por debajo.

Ahorro en España y la fórmula de Kimmie Greene

Aquí está el matiz importante. El estudio del que salen estas cifras está basado en Países Bajos, un país con salarios más altos y una capacidad de ahorro mayor. Por eso, trasladarlo sin más a España puede dar una imagen poco realista. En España, la situación es distinta. El precio de la vivienda, los contratos temporales o simplemente el coste de vida en determinadas ciudades hacen que ahorrar no siempre sea tan fácil. No es sólo cuestión de querer, es que muchas veces no se puede.

Pero de todos modos lo que se recomienda es ese ahorro similar al sueldo y no sólo desde Países Bajos. Kimmie Greene analista financiera que se hizo famosa por crear la Fórmula Greene y que se basa en el salario bruto anual. De este modo, según la fórmula de esta experta a los 30 tienes que tener 1 año tu salario bruto ahorrado, y luego cada 5 años sumar el equivalente a otro sueldo anual (dos veces a los 35, 3 veces a los 40, etc…) hasta llegar a los 65 y tener 8 años el sueldo anual ahorrado.

El gran problema es no tener nada ahorrado

Más allá de si se tienen 5.000, 10.000 o 20.000 euros, lo que realmente preocupa es otra cosa: no tener nada. Llegar a los 30 sin ningún tipo de colchón, algo que, desgraciadamente, pasa más de lo que parece. Hay gente que vive prácticamente al día, con ingresos que se van en gastos básicos y poco más. En esos casos, cualquier imprevisto se convierte en un problema serio. Por eso, más que obsesionarse con una cifra concreta, lo importante es empezar. Aunque sea poco. Aunque al principio parezca que no sirve de mucho.

El hábito de ahorrar, más importante que la cifra

Otro punto que suele pasarse por alto es que el ahorro no depende sólo de cuánto se gana. También tiene que ver con cómo se gestiona el dinero. Dos personas con ingresos parecidos pueden estar en situaciones muy distintas. A veces la diferencia está en pequeños detalles: gastos que se repiten sin darse cuenta, compras impulsivas o suscripciones que ni se usan. No hace falta hacer cambios radicales. En muchos casos, basta con ajustar algunas cosas y mantener cierta constancia. Ir guardando algo cada mes, sin grandes gestos, suele funcionar mejor de lo que parece.

¿Es realista llegar a esas cifras?

Depende. Para algunas personas sí lo es, sobre todo si tienen estabilidad laboral y pocos gastos. Para otras, puede resultar complicado, al menos en el corto plazo. Pero tampoco se trata de obsesionarse. Estas cifras no son una meta obligatoria ni un examen que haya que aprobar. Son, más bien, una referencia. Lo que está bastante claro es que llegar a los 30 con algo ahorrado, aunque no sea mucho, marca diferencia. No sólo a nivel económico. También en tranquilidad, en capacidad de decidir y en margen para reaccionar.