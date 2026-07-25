Mercadona lo ha vuelto a hacer. La cadena valenciana ha lanzado una nueva tableta de chocolate que, en cuestión de días, ya se ha convertido en uno de los productos más comentados entre sus Jefes. Según los datos que maneja la propia compañía, en poco más de una semana se han vendido más de 35.000 unidades, una cifra que deja claro que no se trata de una novedad cualquiera y que es uno de sus nuevos éxitos dentro de su gama de chocolates.

En concreto, el producto forma parte de la gama Fussion, una línea de tabletas de chocolate que Mercadona vende desde hace tiempo y que si bien tiene las versiones clásicas como el chocolate con leche o el que lleva frutos secos, también lleva años impulsando con sabores menos habituales de lo que se suele ver en el lineal. De este modo y después de opciones como fresa, pistacho o avellana, ahora ha llegado el turno de una combinación más veraniega que mezcla frutas tropicales con chocolate blanco y que está arrasando. Primero aterrizó en algunas tiendas a finales de junio y, como suele pasar en estos casos, no tardó en llegar al resto de tiendas de todo el país. Lo curioso es que el patrón se repite casi siempre igual. Aparece un producto nuevo, empieza a moverse en redes sociales, la gente lo prueba y en pocos días empieza a escasear en algunas tiendas. No es algo oficial, pero muchos clientes ya dan por hecho que cuando Mercadona lanza algo así, conviene no dejarlo para después.

El nuevo chocolate de Mercadona vendió más de 35.000 unidades en una semana

La nueva tableta es en concreto, la de Chocolate blanco Fussion Hacendado relleno de mango y crujiente sabor a maracuyá y caramelo así que tal y como su nombre indica, combina chocolate blanco con un relleno cremoso de mango y maracuyá. A eso se le añaden pequeñas piezas crujientes de chocolate que rompen la textura y hacen que no todo sea dulce y uniforme, algo que suele pasar con este tipo de productos.

La apuesta no es casual. En verano, los sabores más frescos y afrutados suelen funcionar mejor, y Mercadona lleva tiempo ajustando su catálogo en función de ese tipo de tendencias. No es la primera vez que lo hace y, viendo el resultado, parece que la fórmula le sigue funcionando. Desde la propia cadena explican que esta gama se basa precisamente en eso: probar combinaciones distintas y renovarlas con frecuencia según lo que piden sus clientes.

Un éxito rápido en tiendas

Las más de 35.000 unidades vendidas en una semana no son una cifra menor, pero tampoco sorprenden demasiado si se tiene en cuenta cómo funcionan estos lanzamientos. En cuanto un producto empieza a moverse en redes, la curiosidad hace el resto. Basta con echar un vistazo rápido para ver que hay bastantes usuarios comentando el sabor, comparándolo con otros chocolates de la marca o directamente recomendándolo. Eso, en productos de precio bajo, suele ser suficiente para que mucha gente lo meta en la cesta «por probar».

Además, el hecho de que sea una edición que no sabemos cuanto tiempo va a estar a la venta o si desaparecerá tras el verano juega a favor. No hay una fecha concreta de retirada, pero sí la idea de que estará disponible hasta agotar existencias. Y eso, aunque no siempre sea inmediato, genera esa sensación de «si no lo compras ahora, igual no lo vuelves a ver».

Precio bajo y formato fácil de vender

Otro de los puntos que explica su éxito es el precio. La tableta cuesta alrededor de 1,75 euros y tiene un tamaño de 145 gramos, lo que la coloca en ese rango de compra impulsiva que tan bien funciona en supermercados. No es un producto caro ni requiere pensarlo demasiado sino que es fácil añadirlo a la compra habitual, probarlo y, si gusta, repetir. Ese tipo de decisiones rápidas son las que suelen disparar las ventas en este tipo de lanzamientos y más cuando estamos en verano y nos apetece todo tipo de productos que apuesten por lo tropical como en este caso el sabor del mango y el maracuyá.

Y como ya ha pasado con otros productos de la gama Fussion, todo apunta a que esta tableta no va a estar demasiado tiempo en los lineales, de modo que si lo ves este fin de semana y deseas probarlo no lo dudes porque hay supermercados donde todavía se encuentra sin problema y otros en los que ya cuesta más verlo.

Con este tipo de lanzamientos suele pasar siempre lo mismo y es que si gusta, desaparece rápido. Y viendo el ritmo que lleva este chocolate, no sería raro que acabara ocurriendo lo mismo en cuestión de semanas.