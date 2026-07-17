Todas las polémicas de ‘La Odisea’ de Nolan: casting ‘woke’, anacronismos y un rodaje en el Sáhara Occidental

Haciendo honor a la obra que adapta, el estreno de La Odisea ha sido el final de un épico viaje que, por fin, alcanza el patio de butacas. Desde prácticamente el anuncio del proyecto, la nueva colaboración fílmica entre Christopher Nolan y Universal Pictures tras Oppenheimer (2023) ha sido un goteo de noticias constantes. Sobre todo por la selección estelar de estrellas que se iban subiendo al barco de esta última versión cinematográfica de la epopeya épica del aedo griego. Pero también por la cantidad de polémicas que ha suscitado la producción, convirtiéndose por el camino en un campo de batalla cultural, político y cinematográfico.

La expectación es máxima y, según varios medios norteamericanos, este podría ser el estreno más exitoso de la filmografía de Nolan. No obstante, ya en el teaser (tráiler breve) comenzaron a surgir las primeras voces críticas con la nula precisión histórica del diseño de producción. Concretamente, de un vestuario que, a veces, parece sacado de una cinta de superhéroes. Al director de Memento (2000) esto le da un poco igual y, de hecho, ha preferido utilizar un barco vikingo en vez de una nave micénica correspondiente a su época. Sin embargo y anacronismos aparte, el londinense ha argumentado sus apuestas creativas poniendo por delante el impacto visual y el simbolismo por encima de cualquier reconstrucción más propia del documental que del terreno de la ficción. Aunque dicha imprecisión ha quedado en anécdota, al lado de las acusaciones woke debido a la decisión de poner a Lupita Nyong’o en el papel de Helena de Troya.

‘La Odisea’: cambios raciales y el disgusto de Elon Musk

En realidad, la ganadora del Oscar por 12 años de esclavitud (2013) da vida a las hermanas gemelas, Helena y Clitemnestra. Pero ha sido la elección de la actriz de ascendencia keniano-mexicana como la amante de Paris lo que ha enfurecido a las redes. Hasta el punto de que figuras como Elon Musk han tildado el reparto de roles como una cuestión que sólo vela por cumplir cuotas de diversidad y de optar a los Oscar. Para colmo, en la promoción, Lupita Nyong’o ha desatado la polémica al criticar cómo para ella, el material primigenio de Homero no guarda una representación relevante para los personajes femeninos.

Chris Nolan desecrated the Odyssey so that he would be eligible for an Academy Award … — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2026

La toma de decisiones controvertidas no queda ahí, pues Nolan optó además por elegir al rapero Travis Scott como bardo, ofreciendo con esto un guiño pop a la tradición oral grecolatina.

El rodaje en el Sáhara Occidental

Las polémicas que recaen sobre La Odisea no recalan únicamente en el marco estético. Las duras críticas hacia el rodaje en el Sáhara Occidental han provocado un debate geopolítico, al grabarse varias escenas en Dajla, un territorio ocupado por Marruecos.

Varios cineastas españoles, incluido el actor Javier Bardem, acusaron al equipo de legitimar esa ocupación al filmar allí, sin pedir permiso al pueblo saharaui. En lo identitario, la película ha obtenido subvenciones públicas por valor de 6,5 millones por parte de Grecia sin que haya un solo actor o actriz griego en el filme. Circunstancia que ha abierto en el país del Mediterráneo un debate intenso sobre la apropiación cultural del blockbuster norteamericano.

La última polémica: el elitismo del IMAX

Con el afán de ser un nuevo fenómeno experiencial en salas, Christopher Nolan ha filmado la primera película rodada íntegramente en IMAX de 70 mm (con relación de aspecto 1.43:1.). Lo cual ha terminado generando un problema de acceso a dicha tecnología, pues la mayoría de cines (incluyendo los de España) proyectarán una imagen IMAX digital (1.90:1 o 2:29:1) en un formato estándar que recorta (arriba y abajo) un 40% la imagen respecto a la idea original del director, que no se podrá apreciar en ninguna sala de cine española.

More tickets for The Odyssey in IMAX 70mm are now available. Get your tickets for Friday, 8/7 – Wednesday, 8/12. #ShotEntirelyWithIMAXFilmCameras https://t.co/B6z1mqBRA2 pic.twitter.com/gaSTsQoNbL — IMAX (@IMAX) June 24, 2026

El regreso de Odiseo a Ítaca no se detendrá por los dioses ni por las discusiones y debates de internet sobre la toma de decisiones artísticas y técnicas de la producción: Se espera que el estreno mundial supere los 200 millones de dólares de recaudación sólo en el primer fin de semana.