Lupita Nyong’o enciende la polémica: la actriz critica a Homero por la poca visibilidad de las mujeres en ‘La Odisea’

Desde su anuncio a finales del 2024, La Odisea ha sido noticia cada semana por algún detalle de su producción. Desde el incesante goteo de estrellas vinculadas al casting del proyecto hasta las informaciones sobre un rodaje que ha priorizado los escenarios reales y los efectos prácticos al CGI (imágenes generadas por ordenador) y a las pantallas verdes. Un blockbuster tan ambicioso como expectante que, por otro lado, no ha estado exento de polémica. Sobre todo, en la elección de la actriz de ascendencia africana Lupita Nyong’o como Helena de Troya. Ahora, durante la promoción del filme, la intérprete acaba de añadir un grado más de controversia al asunto, al criticar abiertamente el poco protagonismo femenino que la obra original de Homero le otorga a las mujeres.

Nyong’o, aparte de asumir el papel de la mujer por la que estalló la guerra de Troya, también encarnará a la hermana gemela de esta, Clitemnestra. Dos personajes que el escritor del poema épico describía con una tez sumamente clara. De hecho, el autor se refiere en algunas ocasiones al amor de Paris como «la de brazos blancos». Por supuesto, en un momento en el que lo woke y las decisiones de inclusión forzada parecen perder fuerza mediática y ganarse más detractores que adeptos, escoger a la oscarizada afrodescendiente parece más una cuestión de cumplir cuotas de cara a la temporada de premios que de ceñirse con precisión a una de las historias totémicas de la humanidad. Con la actriz de 12 años de esclavitud (2013) llueve sobre mojado, porque si el público ya iba a mirar con lupa su presencia en la adaptación de Nolan, sus recientes declaraciones y críticas anacrónicas hacia la representación de las mujeres del trabajo del aedo griego no van a pasar nada desapercibidas por parte de la audiencia global.

Lupita Nyong’o señala la falta de relevancia femenina en ‘La Odisea’

En plena gira promocional, a Lupita Nyong’o se le preguntó qué reflexión le lanzaría a Homero si pudiese hablar con él directamente. Tras pensarlo unos segundos, la estrella señaló lo siguiente:

«Sería como: ‘Entonces, Homero, ¿cómo te sientes respecto al tiempo en pantalla que se les da a estas mujeres considerando lo poco que pasaste con ellas’».

La entrevista concedida a la Fox News no ha pasado desapercibida, generando un debate sobre si la reflexión es lícita y La Odisea deja de lado a los personajes femeninos. Pero lo cierto es que, a pesar de ser un material escrito 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, el regreso de Ulises a Ítaca no es ni mucho menos un relato que no tenga en cuenta a las mujeres.

¿Es realmente ‘La Odisea’ una obra que no tenga en cuenta a las mujeres?

El señalamiento de Nyong’o a Homero es el mismo que una buena parte de la comunidad cinéfila le ha dedicado a Nolan a lo largo de su trayectoria. La presencia femenina en la filmografía del director británico siempre ha sido bastante secundaria, aunque con La Odisea esto va a cambiar en cierto sentido.

En la secuela/spin-off de la Ilíada, las mujeres son una parte fundamental de la historia. Esto se ve con la figura de Penélope, la esposa del protagonista, la cual es el pilar intelectual del reino que demuestra su inteligencia con la táctica de tejer y destejer el sudario para engañar a sus pretendientes. Por otro lado, está la presencia de la diosa Atenea. Ella es quien protege a Ulises y le aconseja cómo enfrentarse a los peligros, manipulando los hilos del destino para que finalmente pueda volver a su hogar.

En el relato tenemos otros ejemplos como Circe, Calipso o Nausícaa. Porque puede que Ulises (Odiseo en la versión latina) sea la referencia protagónica absoluta de esta aventura, pero al contrario de lo que opina Nyong’o, los roles femeninos son esenciales en el desarrollo de la trama y en la superación de los múltiples desafíos que debe afrontar el héroe.

La Odisea llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de julio.