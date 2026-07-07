Las primeras reacciones a ‘La Odisea’ confirman lo que todo el mundo imaginaba: «Es cine puro»

Todavía queda más de una semana para su llegada oficial a los cines, pero La Odisea vivió hace escasas horas su gran presentación en Londres. Una premiere en la que estuvieron el director Christopher Nolan y, por supuesto, la mayoría de estrellas protagonistas que aparecen en el filme. Desde Tom Holland a Zendaya, pasando por Anne Hathaway y Robert Pattinson, hasta por su puesto el Ulises de esta adaptación, Matt Damon. Las expectativas eran altas, pero las primeras reseñas no dejan lugar a dudas: la versión cinematográfica del poema épico de Homero es una de las mejores películas del cineasta británico.

A pesar del interés generalizado, en los últimos meses algunas cuestiones del proyecto habían rebajado el interés global sobre la cinta. Por un lado, el ganador del Oscar por Oppenheimer (2023) vivió la diatriba de varios historiadores por su desinterés patente en retratar con precisión histórica la Grecia clásica. Por otro, algunas decisiones de casting como incluir a Elliot Page o poner a Lupita Nyong’o en la piel de Helena de Troya han despertado las asperezas de una comunidad cinéfila que ha vuelto a entender la decisión como una «inclusión forzada» del mundo woke. Sin embargo, las reacciones de aquellos que ya han podido verla obvian por completo cualquier escepticismo. Según varios fans y críticos de cine, La Odisea va a dejarnos con la boca abierta, como ya nos tiene más que acostumbrados el responsable de Interstellar (2014) y Memento (2000).

Las primeras reacciones a ‘La Odisea’: «Impresionante», «colosal» y «grandiosa»

La mayoría de estas primeras reseñas coinciden en alabar la grandeza del proyecto de Universal Pictures.

«Impresionante, terrenal, fantasmal, profunda, con toques de humor y grandeza a partes iguales. Es cine puro», escribe el editor de Los Angeles Times, Joshua Rothkopf.

Después, el crítico Phil de Semlyen de Time Out la describe como «intensa pero accesible», mientras que Peter Bradshaw de The Guardian califica como «una colosal historia de origen y mito sobre la desilusión de la posguerra y la pérdida de la inocencia».

El atrevimiento de las primeras reflexiones alcanza a hablar también de la próxima temporada de premios. En IndieWire, Anne Thompson cree que Matt Damon podría llevarse el Oscar y que La Odisea será la «película a batir» de la alfombra roja.

En el lado menos optimista de la opinión generalizada, David Erlich la calificó de «demasiado torpe» para ser considerada como una obra maestra de Nolan. Aunque el último acto «recompensa el esfuerzo».

¿Cuándo se estrena en cines?

La Odisea irrumpirá en la cartelera mundial el próximo 17 de julio. Con un holgado presupuesto, el filme necesita ser un taquillazo de esos que superan los 800 millones de dólares de recaudación. Si las próximas críticas coinciden en reforzar esta validación inicial, puede que nos encontremos–con permiso de Spider-Man: Brand New Day–ante el gran blockbuster del verano y la cinta más importante del 2026.