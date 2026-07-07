La razón por la que Christopher Nolan cortaba las tomas cada 3 minutos en ‘La Odisea’: Tom Holland pensó que estaba «arruinando la película»

Dentro de 10 días, La Odisea irrumpirá en la taquilla internacional. Desde su anuncio oficial a finales de 2024, el nuevo proyecto del oscarizado cineasta Christopher Nolan ha ido generando noticias y anuncios que han llevado a que prácticamente, la superproducción de Universal Pictures sea noticia todas las semanas desde su primera nota de prensa oficial. No es para menos, pues el material primigenio representa uno de los mitos fundacionales más relevantes de la historia de la humanidad y, la mera decisión de adaptarla a la gran pantalla es una idea tan osada como ambiciosa. Si a esto le sumamos su imponente casting, toda expectación sobre su repercusión taquillera y mediática va a quedarse corta. Ahora, en plena promoción, cada vez conocemos más detalles del titánico rodaje. Entre ellas, destaca la reciente revelación de que Nolan cortaba las tomas a los tres minutos por una cuestión técnica que el actor Tom Holland, lo que llevó a la estrella de Marvel a pensar que estaba arruinando la película.

Holland interpreta a Telémaco, el hijo de Ulises. Su papel no tiene la relevancia protagónica del héroe griego encarnado por Matt Damon, pero es clave en la trama que se centra en Ítaca, la isla a la que el rey debe volver tras la guerra de Troya. Universal Pictures no ha escatimado en gastos para cumplir el sueño autoral del director londinense. La cinta ha contado con 250 millones de presupuesto y un despliegue artístico que ha priorizado escenarios naturales y efectos prácticos. Nolan quiere que la versión del poema épico de Homero sea una experiencia cinematográfica inolvidable y para ello la ha filmado desde un formato tan complejo como espectacular: La Odisea es la primera película filmada en su totalidad con cámaras analógicas IMAX de 70 mm.

Esa decisión le otorga a la imagen una proporción gigantesca en aquellas salas que puedan proyectar el formato. No obstante, también posee una elevada complejidad en una filmación que no podía exceder de los tres minutos. Algo que en un principio confundió a Holland, creyendo este que su actuación estaba siendo horrible.

Christopher Nolan cortaba las tomas cada tres minutos

En una reciente entrevista promocional para Fandango, el Spider-Man del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) confesó lo asustado que estaba el primer día de rodaje y el pánico que le provocó no conocer el hándicap técnico de las cámaras IMAX:

«Trabajar con la cámara IMAX por primera vez es una experiencia que no se parece a nada que haya visto antes y yo no sabía que solo funcionaba durante tres minutos. Así que recuerdo que tú (refiriéndose a Nolan) seguías cortando y yo estaba con John (Bernthal) en plan: ‘¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué sigue haciendo eso?’ Y yo, como que en mi cabeza pensaba: ¿No le gusta lo que estamos haciendo? O sea, ¿qué está pasando?».

Tras la confusión inicial, el coordinador de acrobacias, George Cottle, le reveló que a las cámaras sólo les cabía un metraje de tres minutos de duración, provocando un gran alivio en el actor.

¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’?

Además de Damon y Holland, el reparto se completa con Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal y Ben Safdie, entre otros.

La Odisea llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de julio.