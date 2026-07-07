Tom Holland, sobre todo lo que ha aprendido de actuar junto a su esposa Zendaya en ‘La Odisea’: «Pocos actores pueden hacerlo tan bien como ella»

En menos de dos semanas, La Odisea de Christopher Nolan desembarcará en los cines de medio mundo. El cineasta británico vuelve a configurar un ejercicio titánico de producción con un presupuesto de 250 millones de dólares. El riesgo para cualquier otro autor sería mayúsculo, pero el reclamo que genera el responsable de Interstellar (2014) y Oppenheimer (2023) entre el público no tiene comparación dentro de la industria. Y claro, si a eso le sumamos la cantidad de estrellas que ha reunido para la ocasión, el resultado es un cóctel recaudatorio que promete mirar de tú a tú a los grandes taquillazos del año. Ahora, en plena promoción, el actor Tom Holland ha explicado lo que significa para él compartir pantalla con su esposa Zendaya y todo lo que ha aprendido de ella dentro de la profesión.

Holland y Zendaya han estado juntos ya en cuatro películas de Spider-Man. Como todo el mundo sabe, el británico es el último Peter Parker del cine y la actriz norteamericana interpreta a una versión de M.J., su interés romántico. Poco después de su incursión conjunta en la adaptación de Homero, ambos regresarán a sus respectivos papeles en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) para estrenar Spider-Man: Brand New Day. Un estreno y promoción que, sumada a la gigantesca exposición mediática de La Odisea, lleva a que a los dos se les pregunte por esa parte de la relación que es también, una colaboración profesional constante.

Tom Holland admira la confianza de Zendaya

En la cinta de Nolan, Holland da vida a Telémaco, el hijo de Ulises, encarnado por Matt Damon. Zendaya, en cambio, encarna a una versión de la diosa Atenea que será un tanto lejana al material primigenio del poema épico griego.

Charlando con Entertainment Tonight, el londinense volvió a expresar la reiterada admiración artística y todo lo que ha aprendido de su homóloga actoral y compañera de vida:

«Tener confianza y ser audaz. Ella toma decisiones importantes cuando interpreta a personajes… lo hace de una manera que no parecen caricaturas, sino personas reales. Creo que hay pocos actores que puedan hacerlo tan bien como ella, y me encanta verla actuar».

El respeto es mutuo y la propia Zendaya ha expresado en múltiples ocasiones el excepcional compromiso de su marido con los personajes y la preocupación real detrás de cada uno de sus proyectos más allá del set.

Junto a ambos y Damon, el casting de La Odisea posee un nivel espectacular. Desde la presencia de Robert Pattinson y Anne Hathaway a la polémica selección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya. Completan el reparto Charlize Theron, Jon Bernthal, Ben Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel y Bill Irwin.

¿Cuándo se estrenan sus proyectos más esperados?

La Odisea llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de julio. Para verlos a los dos en el nuevo largometraje de Marvel habrá que esperar sólo un poco más. Spider-Man: Brand New Day se estrena el día 29 del mismo mes.