Tom Holland elogia la nueva película de Zendaya con Robert Pattinson: «Te va a dejar sin palabras»

Tom Holland y Zendaya son la pareja del momento. No es de extrañar. Ambos son jóvenes, guapos e increíblemente talentosos dentro de una industria tan apreciada por los fans como la del séptimo arte. Aparte de compartir pantalla en varios proyectos, los dos se apoyan hasta el punto de promocionar y admirar sus respectivos trabajos. La última muestra de esta gran compenetración, la ha dado el propio actor de Marvel al promocionar y recomendar la próxima cinta de su prometida, El drama, donde comparte pantalla con Robert Pattinson.

Programada para llegar a las salas españolas el próximo 29 de mayo, The Drama es uno de los títulos más esperados del cine independiente norteamericano. Producida por el prestigioso sello A24, este drama románico parte de la dirección y guion original de Kristoffer Borgli, el cineasta que ya nos sorprendido con historias tan estimulantes de la talla de Sick Of Myself (2022) o Dream Scenario (2023). Ahora, Borgli reúne a la estrella de Euphoria y al actual Batman de DC en una trama que retrata a una pareja en los días previos a su boda, cuando se despierta una crisis tras unas inesperadas revelaciones desatan y ponen en duda, todo lo que uno creía saber del otro.

Tom Holland elogia la nueva película de Zendaya

Paradójicamente, la trama de El drama llega en un momento en el que la prensa rosa no deja de hablar del enlace nupcial de Holland con Zendaya. Dentro de la vorágine de especulaciones de su enlace secreto y de recreaciones vía IA, el ruido mediático podría irle muy bien a la promoción de una producción que está utilizando la estrategia de marketing world-building. Es decir, se diseña una comunicación inmersiva en la que el público interactúa con la esencia de filme mucho antes de verlo en salas.

Por ejemplo, se creó un anuncio de enlace ficticio en The Boston Globe que presentaba a los personajes principales; Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Pattinson). También se lanzó una página web en la que los usuarios pueden introducir su correo electrónico y recibir actualizaciones del falso compromiso romántico en el que se centra el argumento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Holland (@tomholland2013)

Hace escasas horas, por si dicho reclamo no fuese suficiente, Holland ha compartido en su cuenta de Instagram el cartel de la que será la próxima película de Zendaya junto al siguiente mensaje: «Sinceramente, no podría estar más emocionado de que veáis esta película y creedme cuando digo que os va a dejar sin palabras. ¡Conseguid vuestras entradas ya!».

Aparte de contar con Zendaya y Pattinson, El drama tiene en su elenco secundario a Alana Haim, Mamoudou Athie, YaYa Gosselin, Michael Abbott Jr., Sydney Lemmon y Hailey Gates.

It’s very serious. THE DRAMA is in theaters April 3rd. pic.twitter.com/8yWPP82148 — A24 (@A24) March 17, 2026

Holland, Zendaya y Pattinson estarán juntos en ‘La odisea’

Tras el estreno de El drama, Holland, Zendaya y Pattinson compartirán elenco en La odisea, el blockbuster sobre el mito homérico que Christopher Nolan estrenará el próximo 17 de julio. Desconocemos si compartirán algo de tiempo en pantalla, pero sí sabemos que Holland será Telémaco, Zendaya se pondrá en la piel de Atenea y Pattinson asumirá el rol del antagonista, Antínoo.

Por otro lado, Holland y Zendaya estarán juntos en Spider-Man: Brand New Day (31 de julio), mientras que la segunda y Pattinson volverán a compartir producción a finales de año con el estreno de Dune: Parte Tres.