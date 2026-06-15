El clima en Bilbao y en buena parte de la provincia hoy, 15 de junio de 2026, se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente en el sur, donde podría haber algún chubasco por la tarde. Las temperaturas seguirán en ligero descenso y el viento será de carácter variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y suave ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza hoy entre nubes suaves que permiten al sol asomarse con timidez. Durante la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 29 grados, disfrutando de momentos agradables sin la amenaza de lluvias. El viento, que soplará del noreste a una velocidad moderada, puede sorprender en algunos momentos con ráfagas más intensas, así que es recomendable estar atento si se planea salir.

A medida que avanza el día, la humedad se intensificará, creando un ambiente que puede sentirse un poco cargado, especialmente a mediodía. El sol se alzará hasta las 6:31 y se despedirá con su cálida luz a las 21:53, ofreciendo casi 15 horas de luz para disfrutar. Así que, si te apetece un paseo, el tiempo se mostrará generoso, permitiendo que el aire dulce de la tarde te envuelva.

Ambiente inquieto con viento fuerte en Baracaldo

Las calles de Baracaldo amanecen envueltas en un ambiente de inquietud, presagiando un día que interrumpirá la rutina diaria. La densa nubosidad que cubre el cielo y el viento fuerte crean una atmósfera en la que la calma parece esquiva. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados, con sensación térmica que podría sentirse aún más cálida.

Sin embargo, la tarde traerá un notable cambio. El viento soplará a ráfagas de hasta 40 km/h y aunque no se prevén precipitaciones, la humedad alcanzará niveles del 90%. Con un descenso térmico notorio hacia la noche, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un clima variable.

Guecho: agradable día para disfrutar afuera

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 19 grados. El cielo se presenta parcialmente nublado, pero sin probabilidad de lluvia, lo que augura un inicio de jornada tranquilo. A medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 24 grados, ofreciendo un respiro cálido en comparación con las temperaturas de la madrugada. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 45 km/h, así que será prudente tener cuidado con las ráfagas.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, manteniendo una sensación térmica máxima de 24 grados, con mínimas que descenderán a 18 grados en la noche. La humedad se mantendrá en niveles confortables, aunque algo notable en la tarde con un 65%. La jornada se desarrollará en un agradable ambiente, con 15 horas de luz gracias a la salida del sol a las 6:31 y su puesta a las 21:54. En resumen, será un día atractivo para disfrutar al aire libre en Guecho.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados, con una brisa suave que puede acompañar en momentos. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable.

Es una oportunidad ideal para pasear por las calles, disfrutar de un café al aire libre o simplemente relajarse en los espacios abiertos. La atmósfera tranquila favorece las actividades diarias, ofreciendo un ambiente propicio para la convivencia y el disfrute.

Cielos despejados y calor agradable en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con cielos despejados que invitan a disfrutar de un agradable ambiente. La temperatura mínima se sitúa en 17 grados y por la mañana la sensación térmica será igualmente placentera.

A medida que avancemos hacia la tarde, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 29 grados. Un viento moderado del norte soplará, brindando un agradable refresco. No olvides llevar contigo una botella de agua y optar por ropa ligera para aprovechar este día soleado.

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