Pocos madrileños conocen esta azotea escondida en la Gran Vía: pocos la conocen a pesar de pasar cada día muy cerca de ella

Algo tienen las azoteas de muchos hoteles en Madrid, que siempre presentan planes perfectos para tomar algo, disfrutar del ambiente y de las vistas, pero muchas veces, el presupuesto para estas se nos escapa un poco, aunque hay una que no sólo resulta más económica, sino que es más desconocida y una vez se conoce, sorprende, y muchos repiten. Está en el número 2 de San Bernardo donde encontramos Generator Madrid un hostel que siempre se recomienda en redes como uno de los más económicos para pasar la noche, pero que tiene también una azotea que bien merece la pena visitar.

Generator llegó a Madrid hace unos siete años. La cadena británica ya era conocida entre muchos viajeros por un modelo que mezcla el concepto de hostel con habitaciones privadas, diseño y grandes zonas comunes. Para su desembarco en la capital eligió además un emplazamiento con una historia peculiar: el edificio se levantó donde anteriormente había una gasolinera. Hoy cuenta con habitaciones privadas y compartidas, cafetería, bar y diferentes espacios para sus huéspedes. Pero hay que subir para encontrar uno de sus rincones más interesantes. La terraza corona el edificio y permite sentarse a tomar algo mientras el centro de Madrid continúa con su ritmo habitual unos pisos más abajo. Cócteles, comida y vistas forman parte de la propuesta de una azotea que sigue siendo bastante desconocida si se compara con otras terrazas del centro que aparecen constantemente en las guías de la ciudad.

Pocos madrileños conocen esta azotea escondida en la Gran Vía

La dirección puede resultar sorprendente para quien nunca se haya fijado en Generator Madrid: San Bernardo, 2. Es decir, prácticamente al lado de Gran Vía. La entrada se encuentra muy cerca de la estación de Santo Domingo y a pocos minutos andando de Callao, por lo que no hablamos precisamente de un rincón perdido de Madrid. Arriba se encuentra la terraza y su bar, Broken Shaker. El espacio está pensado para tomar algo al aire libre y cobra especial sentido durante los meses en los que las temperaturas permiten alargar la tarde y la noche fuera. Desde allí se contempla el centro desde una perspectiva bastante distinta a la que tiene quien acaba de recorrer las aceras de Gran Vía.

La gracia del lugar está también en que resulta fácil pasarlo por alto. Madrid cuenta con azoteas muy conocidas que se han convertido casi en atracciones turísticas, pero otras permanecen ligadas a hoteles y alojamientos que mucha gente no identifica de primeras con una terraza. Generator es uno de esos casos. Se puede haber pasado decenas de veces por San Bernardo sin reparar demasiado en lo que ocurre en la parte superior del edificio.

Dónde está y cómo llegar a Generator Madrid

Encontrar el edificio es mucho más fácil que descubrir por casualidad su azotea. Las opciones para llegar en transporte público son numerosas por encontrarse en una de las zonas mejor comunicadas de la capital. Santo Domingo, de la línea 2 de Metro, queda muy cerca. Otra posibilidad es bajarse en Callao, donde paran las líneas 3 y 5. También pasan por los alrededores los autobuses 001, 1, 2, 3, 46, 74, 146, 147 y 148 de la EMT. Quienes lleguen en Cercanías pueden utilizar Sol, a unos diez minutos andando, con servicio de las líneas C3, C4, C4A y C4B.

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El edificio es también un alojamiento en pleno centro

Generator Madrid no vive únicamente de su terraza. El establecimiento es un hostel que ofrece habitaciones de diferentes características, incluidas opciones privadas y dormitorios compartidos con literas. De esta forma puede alojar desde parejas y familias hasta grupos de amigos o personas que viajan solas. Dentro hay también cafetería y restaurante, zonas comunes, WiFi y recepción durante las 24 horas, por lo que se trata de un lugar para hospedarse al que no le faltan servicios pero sin necesidad de tener que pagar mucho para pasar la noche.

Eso sí, el precio de las habitaciones no es fijo. Cambia según las fechas, el número de noches y la modalidad elegida, por lo que para conocer cuánto cuesta una estancia concreta es necesario consultar la disponibilidad para esos días, aunque de media no suele llegar ni a los 30 euros por noche. Su situación, en cualquier caso, permite moverse a pie por buena parte del centro: Puerta del Sol, Plaza de España o el Palacio Real quedan a una distancia razonable caminando.

Por otro lado, y más ahora en verano, la ubicación también puede resultar práctica para quienes visitan Madrid por un concierto. La capital ha ganado peso en el circuito de las grandes giras y festivales, con recintos como Iberdrola Music, en Villaverde, que reciben eventos multitudinarios como el Mad Cool que se celebró el pasado mes de julio y que provocó el que muchos asistentes eligieran lugares como Generator Madrid para hospedarse.