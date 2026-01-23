Castillos medievales, entornos naturales singulares y un patrimonio que va mucho más allá de lo urbano. Los llamados Pueblos Mágicos son localidades que destacan por su valor histórico, cultural y paisajístico, y que ofrecen una forma diferente de conocer el territorio. En la Comunidad de Madrid existen tres municipios con esta distinción, rodeados de paisajes únicos y con elementos tan llamativos como fortalezas históricas o un auténtico bosque encantado.

Pueblos Mágicos de España cuenta con más de 100 municipios acreditados por su valor patrimonial, encanto y singularidad, no solo por su belleza. Destacan lugares como Rupit (Cataluña), Setenil de las Bodegas (Andalucía), Santillana del Mar (Cantabria), Albarracín (Teruel) y Luarca (Asturias).

Por séptimo año consecutivo, los Pueblos Mágicos de España asisten a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra cada año en Madrid en IFEMA.

«Pueblos mágicos de España es una entidad sin ánimo de lucro que lo que pretende es dar visibilidad a pueblos que en muchas ocasiones no la tienen. Y esas poblaciones, no solamente turísticamente, queremos ponerla en valor, sino también territorialmente. ¿Esto que significa? Que son poblaciones para vivir, poblaciones para buscar un empleo, poblaciones para desarrollarse, para encontrar un trabajo», explica el presidente de la asociación Pueblos Mágicos de España, Francisco Martín a OKDIARIO.

Esta iniciativa pretende poner en valor los recursos locales de los municipios españoles, impulsando el desarrollo del turismo local bajo la insignia «Pueblos Mágicos de España».

«Son 169 poblaciones y para mí es muy difícil el decir con cuáles me quedo. Me quedo con todas, por supuesto. Pero bueno, ya que estamos aquí en Madrid, voy a voy a poner en valor las tres que tenemos aquí. Una sería San Lorenzo de El Escorial, con su monasterio y con toda la historia y con su patrimonio», explica Martín.

Pueblos Mágicos de Madrid

San Lorenzo de El Escorial, se encuentra en la Sierra de Guadarrama, es famoso por su Real Monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Fue construido entre 1563 y 1584 por orden de Felipe II, este complejo monumental alberga un palacio, panteón real, basílica, biblioteca y convento.

Además es conocido como la «octava maravilla del mundo», incluye el Panteón de los Reyes, una impresionante biblioteca y la Basílica. Se construyó en granito para conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín.

«San Martín de Valdeiglesias, la playa de Madrid, además conocida por sus vinos y por su panteón de los duques de Alba, súper visitable», explica a este periódico Francisco Martín.

El municipio se encuentra al suroeste de la Comunidad de Madrid, conocido por el Castillo de la Coracero, construido en el siglo XV. También es conocido por su turismo enológico con vinos con Denominación de Origen de Madrid. San Martín de Valdeiglesias es conocido por su proximidad al embalse de San Juan. Un lugar idóneo para practicar deportes acuáticos. Es conocido como «el corazón verde de Madrid».

Dentro de esta asociación, también se encuentra el proyecto Empresas Mágicas. Un modelo de desarrollo territorial basado en la colaboración, el turismo responsable y la activación de oportunidades reales para el medio rural. Con esta iniciativa, la asociación busca unir este ecosistema a través del tejido empresarial.