Marbella es una de las ciudades que no se visitan, se sienten. El azul hipnótico del mar Mediterráneo, la luz y el aroma a jazmín parecen estar diseñados para quedarse en la memoria de todos los que visitan la ciudad. Marbella lleva décadas atrayendo al turismo nacional e internacional, consiguiendo así que generación tras generación elijan esta mítica ciudad para veranear.

«La gente ya no viene a Marbella solo a veranear, sino que también donde quieren tener su segunda residencia, tanto el perfil nacional como internacional. Y uno de los principales motivos es el maravilloso clima que tenemos», explica la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz a OKDIARIO. En 2024, el 44% de las residencias compradas en la ciudad malagueña son segundas residencias, y en 2025 alcanzaron las 100.000 viviendas.

La ciudad cuenta con un microclima soleado que permite disfrutar a los marbellíes y turistas nacionales e internacionales de 320 días de sol al año. Solamente por detrás de Alicante, la ciudad de España con más días de sol al año, aproximadamente 349 días. La segunda ciudad es Huelva, que lidera en horas de sol totales anuales, con picos que superan las 3.500 horas, especialmente en zonas costeras como Punta Umbría.

«Es un lugar único, tenemos la suerte de estar en Andalucía con una gastronomía única. Pero también tenemos la posibilidad de practicar cualquier deporte, que eso ya hace que mucha gente se plantee venir a Marbella», cuenta Ángeles Muñoz. Y añade: «Y por supuesto, disfrutar del ocio en esta ciudad tanto de día como de noche, que es algo único».

La ciudad malagueña acoge todo tipo de eventos durante el año, en 2025 celebró 130 eventos aproximadamente y consiguió una inversión superior al millón de euros. Esta recaudación se utilizó para respaldar a clubes y atletas locales: «Tenemos muchos eventos. Es una ciudad dinámica. Por lo tanto, creo que cualquiera puede tener la excusa perfecta para escaparse a Marbella», relata Muñoz.

Marbella: un paraíso único

La alcaldesa explica a este periódico que uno de los imprescindibles para visitar cuando se va a la ciudad malagueña es el Casco Antiguo de Marbella y de San Pedro de Alcántara. Este es un laberinto de calles empedradas y casas encaladas, herencia de su pasado árabe y renacentista, destacando por la Plaza de los Naranjos, el Ayuntamiento del siglo XVI y la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, ofreciendo un ambiente típico andaluz lleno de bares, tiendas y flores.

Las raíces del Casco Antiguo de Marbella se encuentran en la época andalusí, con vestigios de un castillo del siglo X y torres vigía. «Estamos en un entorno único y con historia», relata la alcaldesa de Marbella a OKDIARIO. Y añade: «Hay que visitar cualquiera de los chiringuitos o de los restaurantes maravillosos que tenemos más de mil en una ciudad como la nuestra. Tenemos una historia que simplemente pasear, el tomarte, sentarte a tomarte un café o un chocolate con churros o el tener la posibilidad de ver esas pequeñas tiendas, esos callejones, ese azahar», relata Ángeles Muñoz.

Marbella tiene una oferta gastronómica extensa con más de 600 restaurantes y es la ciudad de España con mayor número de estrellas Michelín.