El nuevo Don Carlos Marbella: elegancia, diseño y alma mediterránea

Frente al azul infinito del Mediterráneo, un símbolo del lujo y la hospitalidad andaluza vuelve a brillar. Tras una reforma integral liderada por Selenta Group, El Don Carlos Marbella, emblema de la elegancia desde 1969, reabrió sus puertas el pasado verano transformado en un santuario contemporáneo de bienestar y exclusividad.

Rodeado de 20.000 metros cuadrados de jardines tropicales y con acceso directo a la playa, el nuevo Don Carlos Marbella se alza como un oasis frente al mar que fusiona el lujo atemporal con la herencia andaluza. Su nueva arquitectura amplía el número de habitaciones premium – 284 habitaciones y suites y 24 residences– y eleva el confort con espacios amplios, materiales naturales y vistas panorámicas que invitan a detener el tiempo.

Más que una renovación, el renacer de este histórico hotel es una declaración de intenciones: recuperar el espíritu del Mediterráneo en su versión más elegante y contemporánea, adaptado a una nueva generación de viajeros que buscan autenticidad, calma y experiencias memorables.

Un diseño que reinterpreta la esencia andaluza

En su nueva etapa, el Don Carlos Marbella se ha reinventado por completo sin renunciar a su alma. Bajo la mirada creativa del interiorista Jaime Beriestain, el hotel rinde homenaje a la luz, la artesanía y los paisajes del sur de España, reinterpretando los símbolos más reconocibles de la cultura andaluza con un lenguaje contemporáneo y elegante.

Cada espacio ha sido concebido como una extensión del entorno. Las líneas suaves y los tonos cálidos reflejan la arena, las conchas marinas y la luz del Mediterráneo que se filtra entre los jardines tropicales. Los materiales naturales –rafia, piedra, maderas nobles y tejidos orgánicos– envuelven las estancias en una atmósfera de calma y sofisticación, mientras que los reflejos nacarados y los matices dorados evocan la iridiscencia de la costa malagueña al atardecer.

El nuevo lobby es un ejemplo de esta filosofía: un espacio abierto y luminoso donde el visitante percibe desde el primer instante el equilibrio entre tradición y modernidad. En las habitaciones y suites, el diseño combina lo artesanal con lo contemporáneo, creando ambientes que transmiten serenidad y lujo sin artificios. La paleta cromática –inspirada en los tonos del litoral andaluz– refuerza esa sensación de bienestar natural.

El proyecto busca capturar la esencia de Andalucía a través de la luz, el ritmo y los contrastes. Y lo consigue: desde los guiños al mantón andaluz y las curvas que evocan las olas del Mediterráneo, hasta la reinterpretación del mobiliario clásico del siglo XVII, cada detalle parece contar una historia.

Experiencias que despiertan todos los sentidos

El renacer del Don Carlos Marbella va más allá del diseño. Cada rincón del hotel ha sido pensado para ofrecer experiencias que conectan cuerpo, mente y emociones, transformando la estancia en un viaje sensorial por la esencia mediterránea.

El spa del Don Carlos Marbella, con luz natural y de última generación, se convierte en un refugio de serenidad donde el tiempo se detiene. En colaboración con Natura Bissé, marca reconocida internacionalmente por su innovación cosmética y sus rituales sensoriales, este espacio eleva el bienestar a un arte.

Cada tratamiento es una experiencia personalizada: desde el Don Carlos Charm Ritual, con exfoliación de cristales y pétalos frescos, hasta el Golden South Essence Massage, inspirado en la luz del sur. También destaca el Mindtouch Experience Ritual, una inmersión emocional que combina tecnología sensorial y aromas evocadores para liberar tensiones y reconectar con uno mismo.

El resultado: un templo del bienestar donde el cuerpo se renueva, la mente se aquieta y el Mediterráneo se convierte en energía pura.

Deporte con alma: Rafa Nadal Tennis Center

La pasión por el deporte también tiene un lugar privilegiado en este nuevo capítulo. Don Carlos acoge el Rafa Nadal Tennis Center, el primero de España basado en la metodología de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Con nueve pistas con vistas al mar –siete de tierra batida y dos de pádel–, el centro ofrece programas de entrenamiento diseñados para todos los niveles y edades. Su filosofía combina excelencia deportiva y bienestar, siguiendo el legado del tenista español y su enfoque en la constancia, la disciplina y la mentalidad positiva.

En su interior, la Pro-shop, que ofrece productos de Nike y Babolat, y el gimnasio con maquinaría de última generación, completan una experiencia única que fusiona lujo y deporte con el estilo relajado de la Costa del Sol.

Beach clubs y espíritu mediterráneo

A orillas del mar, la experiencia continúa con dos beach clubs que reflejan el carácter vibrante del nuevo Don Carlos.

El icónico Nikki Beach Marbella mantiene su esencia sofisticada y cosmopolita, mientras que la gran novedad de esta temporada es el Lucia Summer Club 2025, un pop-up exclusivo de Nikki Beach Hospitality Group, nacido en Cannes.

Gastronomía que emociona

La propuesta culinaria del Don Carlos Marbella es un homenaje al sur. Cuatro espacios gastronómicos –Los Naranjos, Sol & Sombra, Break Point y Campari Bar Manero– ofrecen distintas maneras de saborear la Costa del Sol.

En Los Naranjos, la tradición andaluza se transforma en alta cocina con platos como el Risotto con carpaccio de gamba roja o la Tagliata de lomo alto al estilo mediterráneo. Sol & Sombra, junto a la piscina, celebra el verano con una carta fresca y desenfadada. Break Point, dentro del Rafa Nadal Tennis Center, combina energía y salud en su propuesta de snacks y zumos naturales. Y Campari Bar Manero, diseñado por Lázaro Rosa Violán, reinterpreta el arte del aperitivo en un patio andaluz donde se mezclan los aromas italianos y la calidez española.

Un destino para celebrar y crear grandes momentos

El nuevo Don Carlos Marbella no sólo es un lugar para desconectar, sino también para celebrar y conectar. Su renovación incluye una completa propuesta para el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events), reafirmando su posición como uno de los espacios más versátiles y sofisticados de la Costa del Sol.

Con 17 salas multifuncionales, todas con luz natural y equipadas con tecnología de vanguardia, el resort se adapta a todo tipo de eventos: desde reuniones ejecutivas y conferencias internacionales hasta bodas exclusivas o grandes banquetes frente al mar.

Cada espacio ha sido concebido con el mismo espíritu que define al hotel: elegancia, calidez y atención al detalle. El equipo de Don Carlos Marbella acompaña cada experiencia con una planificación personalizada, donde cada momento se convierte en una oportunidad para sorprender.

El entorno es, sin duda, parte de su magia. Pocos lugares ofrecen un escenario tan privilegiado: la luz de Marbella, los jardines tropicales que envuelven el resort y el murmullo del Mediterráneo como telón de fondo convierten cualquier evento en una vivencia inolvidable.

Un nuevo capítulo en la historia del lujo andaluz

Desde su inauguración en 1969, el Don Carlos ha sido un icono de la elegancia mediterránea y uno de los grandes referentes del turismo de lujo en España. Su historia, ligada a la de la propia Marbella, ha acogido a celebridades, empresarios y viajeros de todo el mundo que buscaban ese equilibrio entre glamour, exclusividad y autenticidad.

Ahora, con esta ambiciosa renovación, el Don Carlos Marbella inicia una nueva etapa: la de un hotel icónico que redefine el lujo desde la calma, la belleza y la conexión con lo esencial.