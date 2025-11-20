La alcaldesa de Marbella sobre los escándalos del PSOE: «Cada día surge un caso superior al anterior»

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha abierto institucionalmente este jueves las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO que, por la «calidad de los temas y los ponentes», prevé serán «esclarecedoras». También ha invitado a «reflexionar» sobre la actualidad política y los escándalos de corrupción que acorralan cada día más al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Muñoz ha agradecido al digital de Eduardo Inda que haya elegido su ciudad para un evento que, a su juicio, aportará el debate jurídico y la «reflexión» necesaria con «el criterio de los que de verdad saben», clave en el momento actual, donde «cada día surge un caso judicial superior al anterior» en torno al presidente del Gobierno y su partido. La alcaldesa ha trasladado su deseo de que las jornadas funcionen como un «punto de encuentro» y contribuyan a «iluminar» la escena política.

La popular ha dado las gracias a OKDIARIO por elegir la ciudad de Marbella y el «fantástico» Hotel Don Carlos como epicentro de estas «interesantes» jornadas, y ha invitado a los presentes a hacer una «escapada» para disfrutar de los «muchísimos sitios maravillosos» que esconde la capital de la Costa del Sol. «Sería un pecado no disfrutar de este entorno, de este sol y de esta luz maravillosa, de esta playa y de sus chiringuitos, abiertos todo el año, y de un casco antiguo inigualable».

Muñoz ha recordado con mucho «orgullo» que la Comisión Europea eligió a Marbella como mejor destino turístico para visitar en 2024 y que esta misma semana la ciudad ha sido incluida en el selecto listado de viajes de American Express para 2026, publicado en la revista Forbes.

Por todo ello, la alcaldesa ha pedido a los asistentes que saquen «un ratito» para deleitarse con la ciudad. «Y en caso de que las jornadas sean tan interesantes que no os podáis mover del Hotel Don Carlos, tenéis que volver», ha añadido. Por último, Muñoz ha destacado las muchas y variadas virtudes de Marbella, «una ciudad hospitalaria, que acoge con los brazos abiertos, que apetece visitar en todas las estaciones del año, con un servicio público excelente» y que además ofrece la «innovación y la modernidad» que demanda «un turismo internacional de calidad».