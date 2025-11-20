Inda: «El golpe blando de ‘Franquito’ Sánchez tiene como fin matar la democracia matando la separación de poderes»

Marbella se convierte esta semana en el epicentro del debate jurídico español con la celebración de las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO. Magistrados del Tribunal Supremo, fiscales de la Audiencia Nacional, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), académicos y juristas de toda España se reúnen en el Hotel Don Carlos para analizar el presente y anticipar el futuro del Derecho en un encuentro que promete ser clave. Eduardo Inda ha dado la bienvenida a las II Jornadas Jurídicas de OKDIARIO recordando que «hace cincuenta años que murió Franco» y que, «por esas traiciones del subconsciente, se ha terminado convirtiendo en el ídolo del presidente del Gobierno». Ante ello, el director de OKDIARIO ha querido agradecer a los jueces y fiscales que estén «salvando la democracia frente al autócrata».

El evento, que se ha consolidado como una cita ineludible tras el éxito de su primera edición, ha dado comienzo con la bienvenida del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, quien ha comenzado las jornadas recordando que esta semana hemos descubierto que el abuelo materno del presidente del Gobierno, Mateo Pérez Castejón, era un legionario franquista que luchó en el bando y que fue condecorado por ello. «De alguna manera, Pedro Sánchez lo que quiere es emular a Franco. Siempre lo critica, pero cuando tú criticas a alguien tanto es que quieres ser como él», ha afirmado Inda.

Eduardo Inda ha continuado hablando sobre la Ley de Medios impulsada por Pedro Sánchez, de la que considera que, tras haberla estudiado a fondo, «es calcadita a la que hizo Francisco Franco, a la que tenía vigente el dictador durante los casi cuarenta años de gobierno». Por ello, el director de OKDIARIO ha querido recordar que quienes están «salvando la democracia», aparte de algunos medios de comunicación libres, son los jueces y algunos fiscales que desobedecen las órdenes injustas que les vienen de arriba».

Eduardo Inda ha resaltado, acto seguido, la buena gestión de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, mencionando la belleza de la ciudad y su clima privilegiado con muchos días de sol.

Amenazas a la Democracia

El director de OKDIARIO sostiene que la democracia se basa en la libertad de prensa, el pluralismo político y la separación de poderes, principios que considera amenazados por el actual Gobierno. En este sentido, Inda ha insistido en que hay ataques directos y velados contra los medios de comunicación libres, partidos políticos de la oposición y la independencia judicial.

En este sentido, Inda ha lamentado los varios «golpes de estado» en la historia reciente de España, incluyendo el 23-F, el 11M, el 1 de octubre en Cataluña y el actual, que es de carácter «silencioso» y jurídico. En este sentido, el director de OKDIARIO advierte sobre la deriva hacia modelos como Venezuela, Argentina o México.

«OKDIARIO siempre se opondrá a los intentos de asalto a la justicia», ha concluido Inda en su discurso de bienvenida, donde ha reiterado, una vez más, la vital importancia de la separación de poderes y la resistencia contra las reformas sanchistas que buscan que el país se parezca más al de hace 50 años, con una dictadura.