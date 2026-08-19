Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Los precios de la gasolina hoy miércoles en Madrid y dónde repostar más barato
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Estando en pleno mes de agosto, los desplazamientos en coche siguen siendo muchos y más en ciudades y comunidades como Madrid, dónde muchos aprovechan estos días para hacer una escapada. Por ello, resulta esencial saber dónde parar a repostar y más cuando de nuevo se nota cierta subida en el combustible. La situación geopolítica sigue afectando y aunque seguimos con la rebaja de los diez céntimos el litro, parece que apenas se nota si tenemos en cuenta que la gasolina sigue por encima de los 1,5 euros y el diésel cuesta incluso más dependiendo de dónde llenes el depósito.
De este modo, se convierte en algo esencial saber dónde repostar casi a diario, y para ello, nada como consultar los datos que publica el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica a primera hora ya que son los que reportan directamente las gasolineras. Toma nota entonces, porque este es el precio de la gasolina hoy 19 de agosto con las gasolineras más baratas de Madrid.
Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A partir de los datos que ofrece el Geoportal, estas son las direcciones con las gasolineras más baratas para hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.535 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.535 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.555 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.555 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.559 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Avenida de Europa, s/n, Polígono La Garena. Precio: 1.559 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.569 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.569 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.589 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: 1.589 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.589 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.689 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.729 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.729 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.799 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.814 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.814 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.815 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.839 €/l.
- Moeve. Madrid. Avenida de San Luis, 75. Precio: 1.841 €/l.
- SPA360. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.848 €/l.
- Carrefour. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.649 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.679 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.685 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.685 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.699 €/l.
- Solner. Alcorcón. Calle Telecomunicaciones, 2. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.699 €/l.
- Gasexpress Getafe. Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 20. Precio: 1.699 €/l.
Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde repostar hoy 19 de agosto, pero si quieres hacer consulta en otro momento puedes entrar en el Geoportal y hacer consulta detallada viendo resultados en forma de mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: