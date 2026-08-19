Estando en pleno mes de agosto, los desplazamientos en coche siguen siendo muchos y más en ciudades y comunidades como Madrid, dónde muchos aprovechan estos días para hacer una escapada. Por ello, resulta esencial saber dónde parar a repostar y más cuando de nuevo se nota cierta subida en el combustible. La situación geopolítica sigue afectando y aunque seguimos con la rebaja de los diez céntimos el litro, parece que apenas se nota si tenemos en cuenta que la gasolina sigue por encima de los 1,5 euros y el diésel cuesta incluso más dependiendo de dónde llenes el depósito.

De este modo, se convierte en algo esencial saber dónde repostar casi a diario, y para ello, nada como consultar los datos que publica el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica a primera hora ya que son los que reportan directamente las gasolineras. Toma nota entonces, porque este es el precio de la gasolina hoy 19 de agosto con las gasolineras más baratas de Madrid.

Precio de la gasolina hoy 19 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de los datos que ofrece el Geoportal, estas son las direcciones con las gasolineras más baratas para hoy miércoles:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.529 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.535 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.535 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.555 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.555 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Avenida de Europa, s/n, Polígono La Garena. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Europa, s/n, Polígono La Garena. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.569 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.589 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2, C.C. Alcampo. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.589 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.589 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.689 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, C.C. Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.719 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.729 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.729 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.789 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.809 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.814 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1.814 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.815 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.819 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.819 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.829 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.839 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.839 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Moeve . Madrid. Avenida de San Luis, 75. Precio: 1.841 €/l .

. Madrid. Avenida de San Luis, 75. Precio: . SPA360 . Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.848 €/l .

. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: . Carrefour. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.849 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.619 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.649 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.669 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.679 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.679 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.685 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.685 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.689 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.689 €/l .

. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.699 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: . Carbugal Fuenlabrada . Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: . Solner . Alcorcón. Calle Telecomunicaciones, 2. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Calle Telecomunicaciones, 2. Precio: . Petroprix . Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: . Ballenoil . Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: 1.699 €/l .

. Arroyomolinos. Calle Fresadores, 7. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.699 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.699 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Gasexpress Getafe. Getafe. Avenida Río Guadalquivir, 20. Precio: 1.699 €/l.

Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde repostar hoy 19 de agosto, pero si quieres hacer consulta en otro momento puedes entrar en el Geoportal y hacer consulta detallada viendo resultados en forma de mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo: