Jennifer López no se corta al hablar de esta antigua estrella de Hollywood: «Su ego quedó completamente herido»

Los éxitos de audiencia de La madre (2023) o Atlas (2024) han demostrado que, a pesar de los años, Jennifer López sigue siendo una estrella de reclamo en la industria actual. Hace poco, la cantante volvió a colaborar con Netflix, estrenando la comedia romántica Turbulencia en la oficina, junto al actor de Ted Lasso, Brett Goldstein. Un proyecto que ha caído de pie en el ranking de la compañía, siendo el largometraje de habla inglesa más visto de la semana y acumulando casi 21 millones de visualizaciones en todo el mundo. La cinta trata de la atracción en el set con su compañero de reparto y por eso, cuando en la promoción le han preguntado por este tipo de dinámicas a lo largo de su trayectoria, López no se ha contenido lo más mínimo en criticar abiertamente a uno de los primeros actores conocidos con los que trabajó: Wesley Snipes.

La película en cuestión fue Asalto al tren del dinero (1995), una cinta de robos y atracos que pretendía replicar el anterior triunfo comercial del tándem formado por Snipes y Woody Harrelson, Los blancos no la saben meter (1992). Por aquel entonces, la artista de ascendencia puertorriqueña no era todavía demasiado conocida ni en la música ni en el séptimo arte. Pero ya sabía desenvolverse como nadie entre dos figuras de éxito como eran en ese momento, las dos estrellas de la taquilla estadounidense. Ahora, 30 años después, la actriz neoyorquina se ha quedado bien a gusto señalando públicamente el comportamiento insistente que el actor de Blade (1998) tuvo con ella.

Jennifer López no guarda un buen recuerdo del actor: «Se enfadaba muchísimo»

Asalto al tren del dinero se estrelló en la cartelera, pero sirvió para que conociésemos un poco más el rostro y talento de una actriz incipiente que más tarde compartiría pantalla con Jack Nicholson, Sean Penn y George Clooney, entre otros. Aparte de, por supuesto, terminar siendo una diva de la música con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Aunque fuese una desconocida, tanto Harrelson como Snipes intentaron tener algo con ella, tal y como la propia López reconoce en una entrevista reciente. Sin embargo, la forma de coqueteo fue bien diferente. Mientras Harrelson era «más juguetón» en un tono desenfadado, su compañero fue, en cambio, no sabía parar en sus intentos de conquistar a la artista.

«Coqueteaba conmigo y luego empezó a ponerse un poco más serio. Nos invitaba a todos a salir juntos y, al final de la noche, me dejaba en casa la última e intentaba besarme. Yo le decía: ‘Wesley, por favor, no estoy interesada en ti de esa manera’. Se enfadaba muchísimo. Su ego quedó totalmente herido».

En las declaraciones, López aseguró que Snipes no le habló en meses después de eso. Eso sí, reconoció que fue muy profesional cuando tuvieron que rodar su escena íntima en la película. «Se portó de maravilla», recordaba.

La contestación de Snipes

Replicando a Jennifer López, Snipes aseguró sentirse muy ofendido por hacerle creer que intentaba acostarse con ella. «Ella nunca había hecho una escena de amor. Estaba completamente aterrorizada. El director (Joseph Ruben) me dio instrucciones para que la hiciera sentir bien».

A la actriz podremos verla en 2027 protagonizar lo nuevo de Robert Zemeckis, The Last Mrs. Parrish. A la exestrella de Marvel pudimos verla hace poco en Deadpool y Lobezno, recuperando su rol de Blade. No obstante, su carrera nunca ha terminado de recuperarse del todo tras pasar 36 meses en la cárcel por evasión de impuestos en 2008.