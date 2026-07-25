Elsa Pataky desvela el hábito que le ayuda a cuidar su físico a los 50 años: «Subir varios pisos por las escaleras ya me sirve como ejercicio»

Elsa Pataky acaba de cumplir 50 cumpleaños. La actriz española, afincada desde hace años en Australia junto a su marido y sus hijos, continúa siendo una de las intérpretes nacionales con mayor proyección internacional.

Más allá de su carrera en el cine o de su imagen pública, hay un aspecto que despierta un interés constante: la forma en la que consigue mantenerse en un excelente estado físico.

Cada una de sus apariciones públicas genera comentarios sobre su aspecto, pero Pataky lleva años insistiendo en que no existen fórmulas milagrosas. Según ha explicado en numerosas entrevistas y publicaciones en redes sociales, su bienestar responde a un estilo de vida basado en la constancia, la alimentación equilibrada y la actividad física adaptada a las necesidades de cada momento.

En ese sentido, una de las confesiones que más ha llamado la atención es la realizada en una entrevista en ¡Hola!, donde reveló un sencillo hábito que procura mantener incluso cuando su agenda le impide seguir una rutina deportiva completa. «Hay momentos en los que no puedo acudir al gimnasio o ir a montar a caballo, por ejemplo, pero con subir a pie las escaleras unos cuantos pisos ya me sirve como ejercicio», comentó al respecto.

La importancia de mantenerse activa

Lejos de asociar el ejercicio exclusivamente con largas sesiones de entrenamiento, Elsa Pataky defiende una filosofía mucho más flexible y realista. Para la actriz, el movimiento forma parte del día a día y puede integrarse en cualquier momento, incluso cuando las obligaciones laborales o familiares dejan poco margen para acudir al gimnasio.

Durante los últimos años ha compartido en varias ocasiones que adapta su actividad física a cómo se siente en cada etapa. Hay jornadas en las que apuesta por entrenamientos de fuerza, otras en las que practica yoga y otras en las que simplemente opta por caminar o realizar actividades al aire libre.

Su planteamiento parte de una idea sencilla: es preferible mantenerse activo con pequeños gestos diarios que renunciar completamente al ejercicio porque no se dispone del tiempo suficiente para completar una rutina exigente.

Precisamente esa forma de entender el bienestar ha convertido a Pataky en una referencia para muchas personas que buscan incorporar hábitos saludables sin necesidad de seguir planes estrictos o difíciles de mantener a largo plazo.

Constancia y buenos resultados

La actriz ha repetido en numerosas ocasiones que el verdadero secreto para conservar una buena condición física no reside en la genética ni en soluciones rápidas. La clave es la constancia.

A lo largo de los años ha construido una rutina basada en pequeños hábitos sostenidos en el tiempo. La alimentación equilibrada ocupa un papel importante, aunque siempre adaptada a las circunstancias personales y a las necesidades de cada etapa.

Ese enfoque le permite mantener una vida activa sin convertir el deporte en una obligación difícil de cumplir. La flexibilidad resulta fundamental para evitar el abandono de los hábitos saludables cuando aparecen los imprevistos.

Un gesto simple y muy eficaz

Entre todas sus actividades, subir escaleras ocupa un lugar destacado cuando no dispone de tiempo para entrenar. Aunque pueda parecer una acción sin mayor relevancia, distintos especialistas consideran que se trata de uno de los ejercicios cardiovasculares más completos que pueden realizarse sin equipamiento específico.

No es casualidad que prácticamente todos los gimnasios incluyan máquinas escaladoras o que numerosas clases dirigidas utilicen plataformas de step para reproducir este mismo movimiento de forma repetida.

Además de elevar la frecuencia cardiaca, subir escaleras implica el trabajo coordinado de varios grupos musculares y supone una actividad intensa que puede adaptarse fácilmente a la condición física de cada persona.

Un ejercicio accesible

Una de las principales ventajas de esta práctica es su facilidad para incorporarse al día a día. Elegir las escaleras en lugar del ascensor o de las escaleras mecánicas apenas requiere planificación y puede realizarse en el trabajo, en casa o en cualquier edificio.

Desde el punto de vista físico, esta actividad contribuye a fortalecer especialmente las piernas, los glúteos y la musculatura del core, además de favorecer el equilibrio y mejorar la resistencia cardiovascular.

Asimismo, al tratarse de un ejercicio de carga, también puede ayudar a mantener la densidad ósea, un aspecto especialmente importante con el paso de los años.

Diversos estudios estiman que subir escaleras puede llegar a consumir entre 8 y 11 kilocalorías por minuto, dependiendo de la intensidad, el peso corporal y el ritmo al que se realice la actividad. Aunque estas cifras varían de una persona a otra, reflejan que se trata de un ejercicio exigente pese a su aparente sencillez.

Bienestar físico y salud mental

Otro de los mensajes que Elsa Pataky ha transmitido de forma constante es que el deporte no debe entenderse únicamente como una herramienta para mejorar la apariencia física.

La actriz ha explicado en numerosas ocasiones que cuidar el cuerpo también repercute directamente en el bienestar emocional. Por ello, concede la misma importancia a la salud mental que a la actividad física o a la alimentación.

Ese equilibrio forma parte de una filosofía de vida que ha ido desarrollando con el paso de los años y que comparte con frecuencia a través de sus redes sociales, donde muestra entrenamientos, recetas y momentos de su vida sin presentar el ejercicio como una obligación inalcanzable. Por eso hay tanta gente que está pendiente de ella.