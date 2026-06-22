La taquilla es un juego para ‘Toy Story 5’: ya ha recaudado 312 millones de dólares en su primer fin de semana

Cualquiera lo veía venir y tras su estreno hace algunos días, los números han cumplido todas las expectativas. Toy Story 5 arrasa en su primer fin de semana, recaudando 312 millones de dólares en el mercado internacional. La quinta entrega de la franquicia era una de las producciones más esperadas del verano y, sin apenas competencia, el regreso de Woody y compañía ha funcionado a las mil maravillas tanto en el territorio norteamericano como en el box office internacional.

Superando las previsiones, la cinta dirigida por Andrew Stanton ha conseguido aunar 160 millones en Estados Unidos. Siendo de esta forma el mejor estreno de la industria de Hollywood en suelo estadounidense, a la espera de la llegada de otros gigantes blockbuster como La Odisea o Spider-Man: Brand New Day. Eso sí, por el momento ha superado con creces la marca que hasta hoy tenía Super Mario Galaxy, con 131,7 millones. La secuela del fontanero de Nintendo es la única que en este 2026 ha superado la barrera de los 1.000 millones y con ello, muy probablemente, Toy Story 5 sea la segunda en lograr dicha marca. El hito de la nueva cinta de Pixar supera incluso a la anterior aventura de los icónicos juguetes, pues Toy Story 4 (2019) tuvo una recepción comercial en su momento de 120 millones de dólares.

Un éxito «hasta el infinito y más allá»

Aparte de sus grandes números en el mercado norteamericano, fuera del nuevo continente el filme ha funcionado también a las mil maravillas. 152 millones en el mercado internacional que han contribuido a ese arranque espectacular que evita ya cualquier desastre financiero. Se calcula que el presupuesto de Toy Story 5 oscila entre los 200 y los 250 millones, sin contar el marketing promocional. Es decir, A partir de los 500 millones, el estudio del flexo y la casa del ratón comenzarán a obtener ganancias directas del proyecto.

La franquicia creada por John Lasseter lleva más de 30 años conquistando a los espectadores y, a día de hoy, posiblemente sea una de las propiedades intelectuales más redondas del mundo audiovisual. En conjunto, las cuatro primeras cintas de la saga han recaudado más de 3.000 millones de dólares en todo el mundo, acumulando 11 nominaciones en la alfombra roja y tres estatuillas doradas. El triunfo de Toy Story 5 cerciora la buena salud de la marca, la cual ha cuajado además una buena ristra de reseñas críticas positivas.

Disney, Pixar y el buen hacer de sus secuelas

Con el logro económico de Toy Story 5, Disney y Pixar vuelven a dejar patente el reclamo popular existente en torno a ciertas licencias comerciales de la compañía. Ahí están los éxitos de Del revés 2, con 1.699 millones recaudados y Zootrópolis 2, cuyo recorrido en cines terminó rondando los 1.900 millones de dólares.

En el futuro, los dos estudios tienen previsto seguir en esta estrategia de contenidos, la cual parece casi ya un valor seguro. En 2028 estrenarán Los Increíbles 3 y en 2029, Coco 2 aparecerá de nuevo en la gran pantalla.