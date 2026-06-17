Tom Hanks lanza una advertencia sobre la tecnología al presentar ‘Toy Story 5’: «Nadie se ha sentido herido por jugar con un juguete»

Tras una larga espera, por fin Toy Story 5 ha llegado a las salas de cine del mundo. En su momento, el anuncio de la quinta entrega pilló a todos los cinéfilos un tanto desprevenidos, pues el arco narrativo de los juguetes parecía un tanto agotado con los acontecimientos vistos en la anterior entrega. Sin embargo, Pixar sabe mejor que nadie lo que significa resurgir con su particular e indómito ejercicio de creatividad y ahora, el planteamiento de la nueva película apunta a un debate tan vigente como cargado de incertidumbre: el entretenimiento de los niños vinculado a la pantalla y a la tecnología.

En plena promoción de la cinta, Tom Hanks (la voz de Woody en la versión original) ha respondido al debate, advirtiendo sobre los peligros vinculados a las redes sociales y poniendo en valor el foco humano, inocente e indoloro de las relaciones de los más pequeños con los juguetes de toda la vida.

El estudio del flexo siempre se ha caracterizado por saber dar en la tecla de una emoción madura que traspasa el elemento generacional. Los más pequeños siempre se divierten con la ristra de icónicos personajes y los mayores logran sorprenderse con algunos de los temas que plantea la marca dirigida por Jim Morris. Por ejemplo, el filme primigenio abordaba el abandono, la secuela la obsolescencia, la tercera parte el duelo y el cuarto largometraje, la independencia personal y el amor propio en medio de una crisis de identidad.

Tom Hanks y el peligro de las pantallas

Mientras eran entrevistados con motivo del lanzamiento de Toy Story 5, Hanks y su compañero de reparto, Tim Allen (la voz de Buzz Lightyear), respondieron al desarrollo tecnológico y digital que están teniendo los móviles y tablets en la interacción social de los niños.

«A ningún niño le han herido jamás los sentimientos por jugar con un juguete… pero probablemente a todos los niños les han herido los sentimientos por algo que han escrito sobre ellos en una pantalla», explicaba el dos veces ganador del premio de la Academia en unas declaraciones recogidas por Discussingfilm.

La quinta cinta de la propiedad intelectual incluye una trama de ciberbullying, mientras aboga por hacernos reflexionar sobre la «hostilidad online» en contraste con el refugio inofensivo de los muñecos, donde los niños tienen el control absoluto en la narrativa de sus juegos.

Por su parte, en unas declaraciones para The Guardian, Allen explicó que estar absorto con una tablet o un móvil no es jugar, sino simplemente «jugar con los niveles de dopamina».

‘Toy Story 5’: juguetes vs. tecnología

La trama de Toy Story 5 nos presenta como principal antagonista a Lilypad, una tablet que convence a Bonnie de que Woody, Jessie y Buzz son cosa del pasado. Los juguetes que en su momento pertenecieron a Andy, tienen ahora una de sus batallas más duras: conseguir sobrevivir al paso del tiempo y a toda una nueva generación de niños que no están interesados en ellos.

Toy Story 5 está disponible desde hoy mismo en las salas de cine españolas.