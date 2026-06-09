‘Toy Story 5’: lista de famosos que participarán en la película

El universo de Disney no para de crecer. Y es que, por mucho que pase el tiempo, hay historias que no se olvidan. Muchas personas en todo el mundo han crecido viendo las películas de grandes clásicos como Blancanieves, Peter Pan, El Rey León, La Sirenita o Toy Story, entre muchos otros. Por ello, ver cómo estas historias regresan a la gran pantalla de la mano de Live Actions o nuevas entregas, supone un chute de emoción para los más fans. Una situación que se repetirá este próximo 17 de junio, con el esperado estreno en cines de Toy Story 5.

La popular saga de juguetes animados vuelve a la gran pantalla y lo hace de la mano de nueva aventuras. Y es que, por lo que parece, la tecnología ha llegado también a este universo. Por ello, los que son ahora los juguetes de Bonnie tienen que hacer frente a un nuevo competidor. ¿Se avecina el desfase para los juguetes tradicionales con la llegada de las tablets y el móvil? Muy pronto descubriremos cómo Buzz Lightyear, el Sheriff Woody, el señor patata, Rex, Slinky y el resto de la tropa intentarán que no les olviden. Y es que, aunque de la película son muy pocos los detalles que se saben, sí se ha revelado la lista de famosos que participarán en el doblaje de esta nueva entrega. Realizamos un repaso.

Lista de famosos que participan en el doblaje de ‘Toy Story 5’

Siete años después del estreno de la cuarta película, vuelven los queridos protagonistas. Además de ver a los personajes de siempre, con cambios en las voces de Buzz Lightyear y el Sheriff Woody en castellano, también hay incorporaciones de nuevos juguetes a la familia. De esta manera, el espectador podrá ver cómo estrellas internacionales se han unido a la aventura.

Uno de los grandes debutantes es el mismísimo Bad Bunny. El artista de origen puertorriqueño cumple uno de los sueños de su infancia con esta oportunidad por parte de Disney. De esta manera, le pondrá voz a Pizza con gafas de sol, un personaje que forma parte de una comunidad de objetos olvidados que viven en un cobertizo.

El Dj y productor Bizarrap hará lo propio con el personaje de Santa de Jardín. Asimismo, lejos de quedar aquí, también se ha sumado Penélope Cruz. La actriz española dará vida a Flamenco, otro de los juguetes olvidados por la tecnología. Todo ello sumado a la actuación de la cantante Belinda. Y es que, la mexicana será la mismísima Lilypad, el personaje tecnológico que llega a la vida de Bonnie y que pondrá del revés a nuestros protagonistas. Pero, si a todo esto le añadimos que la gran Taylor Swift le ha puesto voz a la canción principal, Toy Story 5 llega por todo lo alto. Sin lugar a duda, una película que promete conquistar a todos este verano.