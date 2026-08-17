No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente ficción. El pasado viernes 14 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 626 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observaron cómo Salva y Mabel han querido aprovechar la ocasión que se les ha presentado para sincerarse como nunca antes.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido ver cómo Gabriel no ha tenido reparos a la hora de poner condiciones a una petición de Begoña. Doña Clara, por su parte, no ha dudado un solo segundo en hacer una propuesta de lo más inesperada a Marta, mientras que Miguel y Clara hacen todo lo que está en su mano para aclarar su situación de una vez por todas. Gabriel hace todo lo que está en su mano para recompensar a Beatriz, mientras que Paula toma una arriesgada y contundente decisión que tiene estrecha relación con Tasio.

¿Qué sucede en el capítulo 627 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 17 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Pablo se queda completamente sorprendido y sin palabras al recibir una llamada de lo más inesperada. Todo ello mientras Gabriel no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir perdón a Beatriz.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a tener la oportunidad de ver cómo las clientas continúan sin comprar los perfumes De la Reina. Todo ello mientras Marta se ha quedado verdaderamente sorprendida al descubrir que Valentina ha dormido con Andrés. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes. Miguel, por su parte, ha decidido dar el alta a Claudia, mientras que Tasio continúa teniendo pesadillas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.