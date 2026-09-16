Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona ante el Racing de Santander

Este Barça es una auténtica apisonadora. Los de Hansi Flick vuelven a ser líderes en solitario en la clasificación de la Liga tras golear al Racing de Santander en el Camp Nou. Un set le endosaron a los cántabros (6-2) en un partido marcado por la lluvia y por los tres penaltis pitados a favor de los azulgranas, dos de ellos anotados por Raphinha y otro fallado por Lamine Yamal.

Desde el primer minuto, el Barcelona salió a presionar arriba y robar para salir a la contra. En el minuto 8 de partido llegaba el primero, un auténtico golazo de Joao Cancelo. El portugués se sacó un zapatazo desde fuera del área y la puso fuera del alcance de Julen Agirrezabala. Pasado el ecuador del primer tiempo, llegaría el segundo. Lo anotaba Raphinha de penalti. El Racing recortaba distancias con un gol de Maguette cinco minutos después.

Pero el Barça les despertó del sueño muy rápido con otros dos tantos antes del descanso, uno de Raphinha y otro de Villalibre en propia puerta. Este se produjo tras otro zapatazo de Cancelo desde fuera que tocó en el delantero y la desvió, haciendo imposible la estirada de su guardameta. En el descanso entraba Szczesny por la lesión de Joan García y un error suyo le costaba el segundo al conjunto azulgrana. Zabiri fue a la presión y le quitó el balón al portero para anotar a puerta vacía.

Antes, Lamine había fallado un penalti. Pero dos minutos después del tanto del Racing, Raphinha volvía a marcar desde los once metros. Con 5-2 el partido estaba visto para sentencia, pero los de Flick querían más y se produjo una tormenta de goles en los últimos minutos. Gabriel Jesus y Lamine, tras una gran jugada de Adeyemi, hacían el sexto y el séptimo para poner el 7-2 definitivo y volver a ser líderes en solitario. Además, cuentan con un +22 de diferencia de goles por el +11 del Real Madrid.

Así queda la clasificación de la Liga