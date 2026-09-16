La Policía de México ya ha identificado al principal sospechoso del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte: es un ladrón con muchos antecedentes y pocos escrúpulos, apodado Paco El Trompas.

El Trompas es un viejo conocido de la Policía de Morelos y de los comerciantes de Cuautla, la localidad donde asesinó a la estudiante Claudia Tacoronte. Allí le conocen por sus robos con fuerza o violencia, según salga la cosa. Las cámaras de seguridad le han grabado delinquiendo en varias ocasiones.

El mismo día del crimen, unas horas antes de que Claudia fuera atacada, una cámara de un comercio lo grabó a las 13:15 horas huyendo a la carrera al ver pasar una patrulla policial.

La misma ropa que en las imágenes

Las cámaras también le grabaron antes del crimen robando una bicicleta en un comercio local y el delincuente vestía exactamente la misma ropa que el día del asesinato de Claudia Tacoronte.

Así lo demuestran las grabaciones del lugar del crimen y las declaraciones de los testigos. Camiseta blanca de una conocida marca, pantalón claro y una mochila negra a la espalda.

Cuarta alumna asesinada

En lo que va de año 2026, Claudia es la cuarta estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que ha sido asesinada. Morelos ya cuenta 69 mujeres asesinadas, el segundo estado con más feminicidios de México.

El crimen de Claudia se investiga inicialmente como feminicidio, conforme al protocolo que se aplica a las muertes violentas de mujeres. Aunque la principal hipótesis es que el asesino la mató mientras le robaba el teléfono móvil, la Policía está obligada a determinar si existieron razones de género como para considerarlo un feminicidio.

En el 2015, en un país desbordado por los asesinatos de mujeres, México estableció que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género para determinar si se trató de un feminicidio.

«Normalizamos que asesinen mujeres»

En un vídeo desgarrador colgado en las redes horas después de hacerse público el asesinato de Claudia Tacoronte, su hermana Lara reflexiona sobre los hechos y traslada todas sus dudas y temores sobre el crimen: «No sé por dónde empezar, no tengo palabras, no sé qué decir. La sociedad está enferma y llena de gente inhumana».

La hermana de Claudia muestra su indignación por el sinsentido del crimen: «¿Qué necesidad tiene alguien de apuñalar a alguien porque le dé la gana, sin ningún motivo? Ella no hizo nada, simplemente salió corriendo. Buscó ayuda y el tío fue a rematarla. Encima, ese hombre está por ahí suelto viviendo la vida y con un móvil nuevo, supongo».

Lara reclama que las autoridades mexicanas detengan lo antes posible al autor del asesinato de su hermana: «¿Por qué nadie hace nada? Todos los días asesinan a personas, especialmente a mujeres. Y no es justo. Asesinar a alguien es lo peor que puede hacer una persona. Nadie te prepara para esto. Estoy muy cabreada. ¿Qué pasa en México?, ¿De verdad normalizamos que asesinen a tres mujeres en la misma universidad?», se pregunta.