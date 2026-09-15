“Esto no puede quedar así”, advierte Lara, la hermana de la estudiante española Claudia Tacoronte asesinada a puñaladas en México. No entiende que un ladrón que pretendía robar un móvil, acabe clavándole un cuchillo a su hermana, «y no una vez, sino varias al parecer, sin ningún tipo de justificación: «Puedes robar un móvil, pero arrebatarle la vida, los sueños, el futuro».

En un vídeo desgarrador colgado en las redes horas después de hacerse público el asesinato de su hermana, la joven reflexiona sobre los hechos y traslada todas sus dudas y temores sobre el crimen: «No sé por dónde empezar, no tengo palabras, no sé qué decir. La sociedad está enferma y llena de gente inhumana».

La hermana de Claudia muestra su indignación por el sinsentido del crimen: «¿Qué necesidad tiene alguien de apuñalar a alguien porque le de la gana, sin ningún motivo? Ella no hizo nada, simplemente salió corriendo. Buscó ayuda y el tío fue a rematarla. Encima, ese hombre está por ahí suelto viviendo la vida y con un móvil nuevo, supongo».

Ninguna relación con el agresor

La investigación, según apunta la Fiscalía mexicana, tiene como principal hipótesis que el crimen de Claudia se produjo durante un robo frustrado, cuando la víctima intentaba refugiarse del agresor en la Casa de la Cultura de Cuautla, este sábado, a 100 kilómetros al sur de Ciudad de México. El agresor no tenía ninguna relación con la víctima.

Los investigadores ya tienen las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron al homicida en plena huida. También disponen de más grabaciones del presunto homicida robando una bicicleta horas antes, vestido igual que en el momento en el que cometió el crimen.

«No hacen nada con los feminicidios»

Lara reclama que las autoridades mexicanas detengan lo antes posible al autor del asesinato de su hermana: «¿Por qué nadie hace nada? Todos los días asesinan a personas, especialmente a mujeres. Y no es justo. Asesinar a alguien es lo peor que puede hacer una persona. Nadie te prepara para esto. Estoy muy cabreada. ¿Qué pasa en México?, se pregunta.

Tampoco entiende que la Universidad de Granada enviara a la estudiante de intercambio a una ciudad, Morelos, que es la segunda de México en que se registran más feminicidios: «Ella no sabía nada, pero sé que poco antes de que llegara, habían asesinado en la misma universidad a dos chicas. Desde que lo supimos, mis padres estaban obviamente preocupados por ella».

«¿Cómo vas a mandar a una mujer a un sitio donde hace nada han matado a dos chicas?, denuncia Lara. «Un lugar donde vas por la calle y te pueden matar. Es que la gente que la habéis mandado ahí… Y luego están las excusas: ‘No sabíamos nada’, dicen. Estoy muy enfadada», concluye.