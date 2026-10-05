Festival de Otoño de Madrid 2026: las obras de teatro y espectáculos que tienes que ver este noviembre

Madrid se prepara para convertirse, una vez más, en uno de los grandes puntos de encuentro de la creación escénica internacional con la llegada de la 44.ª edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Del 6 al 29 de noviembre, la ciudad acogerá 29 espectáculos procedentes de 17 países, repartidos por 13 espacios y con 18 estrenos absolutos, europeos o nacionales. Teatro, danza, música y propuestas difíciles de encasillar convivirán durante más de tres semanas en una programación que mira especialmente a la creación contemporánea. Entre los nombres destacados aparecen Robert Wilson, Ede, Andrea Jiménez, Luiz Felipe Reis o Anacarsis Ramos, con obras que recuperan clásicos, exploran historias familiares, se acercan a la literatura o convierten el escenario en un espacio para hablar de pérdida, identidad y memoria.

Robert Wilson vuelve con ‘Pessoa’

La inauguración del festival tendrá uno de sus grandes nombres en Robert Wilson, figura fundamental de la escena contemporánea que falleció en 2025 y que regresa a Madrid con PESSOA Since I’ve Been Me. La propuesta se acerca al universo de Fernando Pessoa desde el particular lenguaje escénico de Wilson, donde la luz, el movimiento, el espacio y la palabra tienen un peso propio.

La obra, estreno en España, podrá verse los días 6 y 7 de noviembre en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Canal, a las 20:00 horas.

Ede transforma el concierto en una experiencia escénica

La cantante Ede da un paso más allá de la música con Entra con cuidado y quédate a bailar, una propuesta construida alrededor de Fieralinda, su segundo disco. La artista comparte la dirección con Celso Giménez, fundador de La Tristura, para crear un espectáculo donde las canciones conviven con la dramaturgia, el cuerpo y el espacio.

La cita será el 13 de noviembre en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Canal y supondrá un estreno absoluto.

‘The Forest’: danza para hablar de la pérdida

La muerte, la enfermedad y el duelo familiar se convierten en materia escénica en The Forest, una obra que aborda cuestiones especialmente delicadas sin renunciar al humor. La propuesta se centra en la pérdida de los padres y en esas relaciones familiares que permanecen incluso cuando alguno de sus protagonistas ya no está.

El espectáculo llegará a la Sala Verde de Teatros del Canal los días 28 y 29 de noviembre, en estreno en la Comunidad de Madrid.

Andrea Jiménez se enfrenta a ‘Antígona’

Los clásicos vuelven a ocupar un lugar protagonista con Contra Antígona, de Andrea Jiménez y la dramaturga argentina Victoria Szpunberg. La propuesta parte de uno de los personajes más conocidos del teatro griego para cuestionar la forma en la que se han contado y representado estas historias a lo largo del tiempo.

Jiménez, reconocida con un Premio Max en 2025 por Casting Lear, vuelve a revisar un clásico junto a Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2025. Contra Antígona podrá verse del 25 al 29 de noviembre en Contemporánea Condeduque, con cinco funciones y estreno en la Comunidad de Madrid.

Shakespeare vuelve a escena con ‘Un Hamlet de moins’

Hay obras que parecen no agotarse nunca y Hamlet es una de ellas. El Théâtre des 13 vents de Montpellier se acerca al clásico de Shakespeare en Un Hamlet de moins, creada por Nathalie Garraud y Olivier Saccomano.

La historia coloca en el centro a Hamlet, Horacio, Ofelia y Laertes, cuatro jóvenes que viven bajo el peso de las expectativas familiares y de un reino que parece decidir por ellos. El montaje, estreno en España, se representará el 7 y 8 de noviembre en la Sala Negra de Teatros del Canal.

Roberto Bolaño desde la mirada de Brasil

La literatura latinoamericana también encuentra espacio en esta edición con Deserto, una creación del brasileño Luiz Felipe Reis a partir del universo de Roberto Bolaño. No se trata de trasladar una novela concreta al escenario, sino de trabajar con fragmentos de su obra, entrevistas, recuerdos y otros materiales para construir una pieza propia.

El resultado podrá verse del 11 al 13 de noviembre en Contemporánea Condeduque, donde llegará como estreno en la Comunidad de Madrid.

Una madre, más de cuarenta trabajos y una historia familiar

Mi madre y el dinero, del mexicano Anacarsis Ramos, parte de una historia íntima para ampliar la mirada hacia cuestiones como el trabajo, el dinero y la memoria. La protagonista es Josefina Orlaineta, madre del creador, que comenzó a trabajar en Campeche con sólo cinco años y llegó a desempeñar más de cuarenta trabajos durante seis décadas entre México y España.

La obra se podrá ver los días 17 y 18 de noviembre en Contemporánea Condeduque, también como estreno en la Comunidad de Madrid.

Un tiro cada uno: una historia real que llega al escenario

La propuesta más dura de esta selección es probablemente Un tiro cada uno, de Laura Sbdar y Consuelo Iturraspe. La obra parte de un caso real de violación y feminicidio ocurrido en Argentina y comienza con tres jóvenes que entrenan al baloncesto en un club de Bahía Blanca. Después de invitar a Rocío, una adolescente que trabaja allí, los acontecimientos desembocan en una violación y un asesinato.

El montaje, estreno en España, se representará el 19 y 20 de noviembre en la Sala Cuarta Pared.