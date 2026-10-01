Arde Bogotá ofrecerá dos conciertos en La Riviera en formato Boiler Room

Ver tocar a tu grupo favorito metido dentro del propio escenario ya no es solo cosa de las sesiones clandestinas de electrónica. Arde Bogotá acaba de dar un golpe sobre la mesa anunciando Hervideros, una mini gira por salas de aforo muy reducido concebida bajo la filosofía de las míticas boiler rooms. Madrid será una de las paradas principales de esta aventura, con dos fechas consecutivas en la Sala La Riviera programadas para los días 26 y 27 de noviembre.

El motivo de este montaje tan particular no es otro que celebrar el lanzamiento de su tercer trabajo de estudio, Manufacturas del Club de la Gente Sola, que saldrá al mercado el próximo 2 de octubre. Los murcianos quieren testar sus nuevos temas cara a cara con sus seguidores más fieles antes de dar el salto a recintos de gran capacidad en 2027.

Un formato donde la pista y el escenario se confunden

La idea que busca la banda con este formato es romper de golpe la distancia física que suele separar al artista de la grada. En estos shows, la distribución habitual del espacio salta por los aires para que la gente rodee a los músicos por completo.

Público alrededor : Quienes acudan a la cita podrán ver el concierto tanto desde la pista de siempre como desde la propia tarima de la orquesta, pegados a las guitarras y a la batería.

: Quienes acudan a la cita podrán ver el concierto tanto desde la pista de siempre como desde la propia tarima de la orquesta, pegados a las guitarras y a la batería. Creación en directo : La intención declarada del cuarteto es servirse de la energía del público a corta distancia para «ayudar a construir» el ambiente de sus nuevas composiciones.

: La intención declarada del cuarteto es servirse de la energía del público a corta distancia para «ayudar a construir» el ambiente de sus nuevas composiciones. Edición limitada: Al reducirse el espacio disponible para el montaje técnico, las entradas para ambas sesiones salen con un cupo muy ajustado.

Diez paradas exclusivas antes del salto a los estadios

Esta tanda de directos en salas emblemáticas no se quedará únicamente en la capital. El proyecto Hervideros hará un recorrido por diez salas repartidas en ocho ciudades, pasando por escenarios de Valencia, Gijón, Vigo, Granada, Málaga, Alicante y Murcia.

Se trata de la última oportunidad para ver al grupo en distancias cortas antes de que inicien su macro gira nacional prevista para 2027, con la que volverán a los recintos multitudinarios y a los grandes festivales.

Ubicación, fechas y venta de entradas

Las dos actuaciones madrileñas se llevarán a cabo en la clásica Sala La Riviera, situada junto al cauce del Manzanares (Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, s/n).

Días de concierto : Miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.

: Miércoles 26 y jueves 27 de noviembre. Recinto : Sala La Riviera.

: Sala La Riviera. Venta de localidades: Los pases se gestionan a través de los canales de venta del grupo y de la propia sala para evitar la reventa en este tipo de aforos restringidos.

Para llegar hasta la sala en transporte público se puede utilizar la red de Metro bajando en la estación de Puerta del Ángel (Línea 6) o en el intercambiador de Príncipe Pío (Líneas 6, 10 y Ramal), además de contar con el servicio de los autobuses 36, 50 y 62 de la EMT a escasos metros del acceso principal.