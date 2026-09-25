Las películas que llegan a las salas de cine el 25 de septiembre

La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con una batería de estrenos variada que abarca desde proyectos de autor nacionales hasta superproducciones hollywoodienses de acción, documentales musicales y títulos pensados para el público infantil. La jornada del viernes 25 de septiembre se presenta como una fecha clave para las salas de todo el país, que reciben propuestas firmadas por nombres consolidados de la industria junto a nuevas apuestas de animación y drama.

Entre las novedades más esperadas sobresalen los nuevos trabajos de creativos españoles de gran proyección, historias de supervivencia extrema en entornos naturales implacables y documentos audiovisuales que abordan el renacimiento de míticas bandas de rock. Una oferta amplia diseñada para atraer a espectadores de todas las edades al patio de butacas.

Nombres propios del cine español y grandes estrellas internacionales

Uno de los lanzamientos con mayor peso mediático de la semana es La Bola Negra, largometraje dirigido por la pareja de realizadores Javier Calvo y Javier Ambrossi. La película, que cuenta en su reparto con la participación del músico Guitarricadelafuente junto a los actores Miguel Bernardeau y Carlos González, toma como punto de partida una obra teatral inacabada para explorar asuntos ligados a la memoria, el deseo y las raíces.

En el terreno del cine de acción y suspense de factura norteamericana destaca En el corazón de la bestia, la nueva propuesta tras las cámaras del director David Ayer. Protagonizada por Brad Pitt y J.K. Simmons, la cinta sumerge al espectador en un relato de supervivencia límite en parajes desolados donde la naturaleza salvaje se convierte en el peor enemigo de los personajes.

Aventura, tensión en las alturas y propuestas familiares

Para los seguidores de los géneros de tensión y aventura, la cartelera ofrece varias alternativas con sello internacional:

Fall 2: Deadpoint : Dirigida por los hermanos Peter y Michael Spierig , esta secuela vuelve a apostar por el vértigo y el peligro extremo con un elenco liderado por Harriet Slater, Arsema Thomas y Tom Brittney.

: Dirigida por los , esta secuela vuelve a apostar por el vértigo y el peligro extremo con un elenco liderado por Harriet Slater, Arsema Thomas y Tom Brittney. La isla olvidada : Producción animada dirigida por Joel Crawford y Januel P. Mercado que cuenta con las voces de H.E.R., Liza Soberano y Dave Franco para dar vida a una travesía fantástica.

: Producción animada dirigida por que cuenta con las voces de H.E.R., Liza Soberano y Dave Franco para dar vida a una travesía fantástica. Mis queridísimos padres : Comedia francesa bajo la dirección de Emmanuel Patron , respaldada por un reparto de veteranos intérpretes como André Dussollier y Miou-Miou.

: Comedia francesa bajo la dirección de , respaldada por un reparto de veteranos intérpretes como André Dussollier y Miou-Miou. La familia Dino: Apuesta de animación enfocada en el público infantil, dirigida a cuatro manos por Maya Turkina y Maksim Volkov.

Documentales musicales y drama independiente

El panorama de estrenos se completa con el documental Linkin Park: Unshatter, dirigido por el propio integrante de la banda Joe Hahn. La pieza repasa el proceso de reestructuración del grupo tras años de silencio, incorporando imágenes inéditas de archivo y testimonios de la nueva etapa junto a la vocalista Emily Armstrong.

Por último, el cine independiente de corte social suma a la cartelera Rise Up (Levántate), drama coorganizado por los realizadores Luis C. Lagos y Pablo Moreno con un reparto encabezado por Javier Lorenzo Sánchez y Juan Jorge Rueda. Con este abanico de títulos, las salas ofrecen opciones diversas para encarar el inicio de la temporada otoñal.