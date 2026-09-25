El PSOE tacha de «extrema gravedad» los desahucios de Madrid pero había más del doble cuando gobernaba Carmena

Tras lo acontecido con el desahucio de Maricarmen en Madrid, el PSOE ha exigido una reunión «de urgencia» del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ante la situación de los lanzamientos en la capital por considerarla una situación de «extrema gravedad». Sin embargo, lo cierto es que los desahucios que se producen en la región son menos de la mitad de los que había cuando Manuela Carmena era alcaldesa de Madrid.

Según los Informes anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultados por este periódico, el número de desahucios practicados en la Comunidad de Madrid ha caído un 61,6% desde 2015 cuando quien lideraba en el Ayuntamiento eran PSOE y Más Madrid.

Hace once años se practicaron 7.194 lanzamientos en la provincia. De ellos, 5.278 fueron por impago de alquiler (LAU) y 1.737 por ejecución hipotecaria. Sin embargo, en 2025 los desahucios totales fueron 2.267 y de todos ellos 1.931 por LAU y el restante, 252, por impago de la hipoteca.

Llama la atención teniendo en cuenta estas cifras que los de Sánchez se vanaglorien de ser los salvadores de esta problemática. Actualmente, en plena crisis de Vivienda, en la región se llevan a cabo casi 4.000 lanzamientos anuales menos que entre 2016 y 2019 cuando la normalidad se mantuvo entre los 5.900 y 6.600.

De hecho, en ese periodo de tiempo queda registrado cómo va desapareciendo el desahucio hipotecario y poco a poco se impone el del alquiler. Este dato que parece menor refleja como año tras año la posibilidad de acceder a la compra de una vivienda iba disminuyendo progresivamente.

Madrid, la cuarta en la lista

En este contexto, pese a que el PSOE ha puesto en el foco a Madrid como la ciudad más problemática en lo que a desahucios se refiere, los datos sitúan a Cataluña como la comunidad con más lanzamientos en el último año, con 6.127 procesos. Esta cifra supone una representación del 28,4% del total nacional. Es decir, casi tres de cada diez desahucios se producen en Cataluña, mientras que Madrid representa el 9,8% con 2.119 casos anuales.

En términos absolutos, los lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2026 fueron 921 en Cataluña, 741 en la Comunidad Valenciana, 616 en Andalucía y 582 en Madrid, según los datos incluidos en el informe judicial. Es decir, la región de Ayuso y Almeida, pese a ser la más señalada por el Gobierno es la cuarta comunidad en cuestión de desahucios.

De hecho, esta misma semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contraatacó frente a la ofensiva del Gobierno en materia de vivienda con una comparación que dejó sin argumentos a los socialistas: «Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez».

Además, añadió que era inasumible la «barra libre de demagogia» promovida desde La Moncloa «con el dinero de todos» y aclaró que el desahucio de Maricarmen fue uno de los 25.000 que se ejecutan todos los años en España «a manos de la Policía Nacional, es decir, Sánchez, por orden judicial».

Por lo tanto, más allá de los datos que ya muestran el recorrido de los últimos años, el polémico caso de la vecina madrileña tampoco puede ser volcado contra la Comunidad: «No es una decisión nuestra, es en cumplimiento de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar», sentenció.