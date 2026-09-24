Ayuso tapa la boca a Sánchez: «Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña del PSOE»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contraatacado este jueves frente a la ofensiva del Gobierno en materia de vivienda tras el desahucio de Maricarmen con una comparación que apunta directamente a los socialistas: «Por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en la Cataluña de Illa y de Sánchez».

Lo ha hecho durante la inauguración del foro Ideas para crecer, organizado por el Círculo de Empresarios, donde ha arremetido contra lo que ha calificado como una «barra libre de demagogia inasumible» promovida desde La Moncloa «con el dinero de todos». Ayuso ha querido aclarar el origen del desahucio que ha desatado la polémica en los últimos días. «Ayer se produjo un desahucio de los 25.000 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, es decir, Sánchez, por orden judicial», ha señalado. Y ha insistido: «No es una decisión nuestra, es en cumplimiento de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar».

Cataluña, a la cabeza

La presidenta madrileña ha puesto el foco en el reparto territorial de los desahucios en España. «Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y, a larga distancia, Madrid», ha enumerado, antes de subrayar la «incoherencia» de un Ejecutivo que señala a Madrid mientras la comunidad gobernada por el socialista Salvador Illa multiplica esas cifras.

Su diagnóstico llega en un momento en que las ejecuciones hipotecarias tocan máximos de la era Sánchez y los desahucios superan los 24.000 en 2025. En ese balance, Cataluña lidera la lista con 6.814 lanzamientos, el 27,8% del país, muy por delante de Madrid.

Ayuso ha aprovechado para cargar contra la sintonía entre Sánchez e Illa, a quienes ha acusado de estar «comprando voluntades que luego no funcionan». Según la dirigente popular, así se lo trasladan «tantos catalanes hartos de esa persecución fiscal, burocrática y política diaria».

Frente a ello, ha reivindicado el modelo madrileño. Madrid es, según ha defendido, la comunidad «donde más vivienda protegida y libre se construye de toda España», algo que atribuye a «unas políticas liberales que se basan en el equilibrio, en la protección de la propiedad y el capital». Un mensaje dirigido directamente al Gobierno, que en los últimos días ha puesto a Madrid en el centro de sus críticas a raíz del desahucio.

Ayuso abrió su intervención denunciando las «algaradas» que, desde hace dos días, se suceden en España y «especialmente en Madrid», y que, a su juicio, alienta el propio presidente del Gobierno. «Lo hace contra mí y contra nuestros gobiernos en Madrid, porque lo que intentan sobre todo es deshumanizarnos y acosar», ha denunciado.

En su opinión, el Ejecutivo busca «resolver de manera populista problemas que, si no se atajan de raíz, poca solución van a tener». «Lo que están haciendo ahora es crear un ambiente irrespirable de tensión», ha lamentado, y ha advertido de que esa situación pone en riesgo el esfuerzo de todos y golpea especialmente a las empresas, a su día a día y a sus trabajadores.

Sánchez, «escondido» en la ONU

La presidenta también ha cargado contra el viaje de Sánchez a Estados Unidos para asistir a la reunión de la ONU en plena tormenta política. A su juicio, el presidente «se esconde de los medios de comunicación para no dar explicaciones» sobre «los casos judiciales que sí le atañen a él directamente», mientras vuelve a «promover la quema de calles», que es lo más peligroso y pernicioso para la prosperidad de todos.

Por último, Ayuso ha alertado de que las protestas «desde que hemos empezado septiembre están siendo más violentas y no van a dejar de estarlo». Por ello, ha querido advertir del ambiente que tendrán que soportar los madrileños y todos los que estudian, trabajan y viven en la Comunidad de Madrid, que, según ha avisado, «van a ser presos de esta situación».