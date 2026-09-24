Por qué se recomienda añadir vinagre a la sartén al freír huevos y cuál es su función

Añadir unas gotas de vinagre a la sartén mientras se fríe un huevo puede cambiar la forma de la clara o la textura. Esto sucede gracias al ácido acético, que interviene con las proteínas del huevo y facilita su coagulación. Con tan solo un chorrito, la clara tiende a compactarse en torno a la yema, dejando de lado el fuerte sabor que deja el vinagre.

Qué ocurre cuando el vinagre se mezcla con la clara

La clara de huevo se compone, prácticamente, de agua y proteínas. Al ponerla al fuego, estas proteínas comienzan a transformarse y se reorganizan hasta que se forma la estructura blanca que representa a un huevo cocido. La acidez también ayuda en este proceso. Por ende, unas gotas de vinagre facilitan que la clara cuaje antes y se extienda menos por la sartén.

Esta técnica también puede emplearse para cocinar huevos escalfados, donde se añade vinagre al agua para que se forme una clara más compacta en derredor de la yema. Si se lleva a cabo en una sartén, el efecto se ejecuta en una preparación distinta, pero también está vinculado con la coagulación.

Cuáles son los cambios que se producen en un huevo frito

Esta técnica se implementa para conseguir un huevo con una clara más compacta y una forma más definida, según el periódico argentino Clarín. La cantidad de vinagre debe ser escasa, ya que no se busca sazonar el huevo, sino aprovechar su acidez durante la cocción.

Estos son los cambios en el huevo:

La clara de huevo se extiende menos sobre la sartén.

Los bordes pueden definirse.

Una ligera acidez puede equilibrar la sensación de grasa del aceite.

La clara se cuaja con rapidez alrededor de la yema.

La yema puede ablandarse mientras la clara termina de cocinarse.

Qué tipo de vinagre es el indicado para este caso

Cabe recordar que con media cucharada pequeña es más que suficiente. El vinagre debe añadirse cuando el huevo esté sobre el fuego. Se puede utilizar vinagre de manzana, vinagre de vino suave o vinagre blanco.

Otra recomendación que sugiere la publicación es cocinar a temperatura media. Freír a fuego alto puede dorar y endurecer los bordes antes de que la clara esté totalmente cocida. Para probar esta técnica por primera vez, con un chorrito basta. A gusto personal, se puede añadir un poco más durante la cocción.

El vinagre no sustituye al aceite ni evita que los huevos se peguen

Esto se debe al ácido, que tiene una función diferente a la del componente utilizado para freír. Ya sea aceite o mantequilla, esta grasa genera una capa entre el huevo y la sartén, transformando el dorado y la textura. Por lo tanto, es aconsejable usar el vinagre junto al aceite, pero nunca como sustitutivo.

Para que el huevo no se pegue, además de contar con una sartén en buen estado, debe controlarse la temperatura. Entre los pasos que ayudan a freír se encuentran: