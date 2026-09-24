‘Gremlins 3’ es una realidad: el gran clásico de los 80 recupera a Gizmo y confirma su fecha de estreno en cines

Como bien se demuestra con casi todas las grandes franquicias narrativas, el punto y final es un signo gráfico que no predomina demasiado dentro del alfabeto hollywoodiense. Ante la falta de creatividad genuina o, más bien, la ausencia de una apuesta fuerte por las nuevas historias, las sagas de toda la vida tienen, tarde o temprano, un nuevo remake, reboot, spin-off o cualquier anglicismo derivado que sirva de excusa perfecta para despertar la chispa de la nostalgia. Ahora el turno le ha llegado al siguiente capítulo de una propiedad intelectual que durante años ha coqueteado con su correspondiente seguimiento. Gremlins 3 es una realidad y Warner Bros. ya nos ha enseñado un pedacito del enternecedor Gizmo.

Estrenada en 1984, bajo la producción de Steven Spielberg y su sello Amblin Pictures, la película original fue un éxito incontestable para el público de una década en la que el cine familiar era un pilar básico dentro de la industria estadounidense. La mezcolanza de argumentos era un tanto inusual; Gremlins funcionaba como una comedia de terror que combinaba la temática de la Navidad con el género fantástico más desenfadado. Sin embargo, el diseño de la criatura por parte de Chris Walas y Tony McVey fue clave para entender el amor a primera vista de los espectadores con el peludo, travieso y amistoso personaje. Con un presupuesto de 11 millones de dólares, Gremlins recaudó 165 millones en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que, a día de hoy, sigue funcionando como una de esas cintas de culto que los fans revisitan año tras año, sobre todo cuando se acerca Nochebuena.

A pesar del triunfo taquillero, la secuela tardó seis años en llegar, estrenándose ya en una década de los 90 que cada vez más rechazaba los tópicos y la ligereza de estas tramas otrora. Gremlins 2, la nueva generación (1990) fue un fracaso de taquilla que provocó pérdidas en su distribución debido a una recaudación que no logró siquiera alcanzar los altos costes de producción (50 millones). Así, la major ha estado guardando durante más de un cuarto de siglo la IP en un cajón (sin contar sus dos recientes series animadas, Los secretos de los Mogwai y The Wild Batch) hasta hace escasas horas, cuando el estudio ha desempolvado la licencia, entregándole al guionista original, Chris Columbus, la silla de director.

‘Gremlins 3’: el primer vistazo a Gizmo

Warner ha publicado un breve material promocional en el que el mogwai mira con curiosidad desde el interior de su bolsa. No hace falta mucho más. La ilusión está ahí y el diseño de la criatura parece haber respetado el encanto y la esencia del original, renunciando a priori, al CGI (efectos generados por ordenador) para dar vida a Gizmo.

Columbus no goza de la popularidad de antaño, donde era capaz de plasmar ese espíritu mágico y aventurero en las dos primeras adaptaciones de Harry Potter o antes, con las dos entregas de Solo en casa. No obstante, este regreso al patio de butacas podría devolverle el crédito perdido, si consigue encandilar a las nuevas audiencias y despertar esa lucrativa chispa intergeneracional.

El director también produce y escribe Gremlins 3, junto a Zach Lipovsky y Adam B. Stein. La actriz y guionista Hannah Marks se encarga de firmar la versión definitiva del libreto.

¿Cuándo llega a los cines?

Aunque Warner tenía pensado lanzarla el 19 de noviembre de 2027, los espectadores tendrán que esperar un poco más para volver a ver a Gizmo en la gran pantalla: Gremlins 3 llegará a los cines el 6 de octubre de 2028.