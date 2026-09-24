Cristina Pedroche se estrena como DJ en Ibiza, en el restaurante de Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche vuelve a estar en el centro de la actualidad, pero esta vez no por sus habituales apariciones en televisión ni por las Campanadas. La presentadora ha sorprendido al anunciar que se lanza a una nueva aventura profesional: debutará como DJ y se pondrá por primera vez delante de una mesa de mezclas para pinchar música en público. El estreno tendrá lugar el próximo 11 de octubre en Ibiza, durante la fiesta de cierre de temporada de StreetXO, el restaurante que su marido, el chef Dabiz Muñoz, tiene en la isla. Una noticia que llega apenas unos días después de su regreso a Zapeando y tras varios meses alejada de las cámaras para centrarse en su familia.

Cristina Pedroche se pasa a los platos

La noticia la ha dado la propia Cristina Pedroche a través de sus redes sociales, donde ha compartido el cartel de su primera sesión y ha contado cómo ha sido el proceso hasta llegar a este momento. No se trata, según sus propias palabras, de una ocurrencia de última hora. La presentadora asegura que lleva horas practicando, mezclando canciones, equivocándose y volviendo a empezar.

«Voy a pinchar», anunciaba Pedroche, acompañando el mensaje con una confesión sobre la dedicación que le ha puesto a esta nueva actividad: asegura que ha terminado «obsesionándose bastante más de lo razonable». Con ese tono desenfadado que suele acompañar buena parte de sus publicaciones, ha presentado oficialmente una nueva versión de sí misma: «DJ Pedroche ha entrado en el chat».

La primera oportunidad para comprobar cómo se desenvuelve detrás de los platos ya tiene fecha, hora y escenario. Será el domingo 11 de octubre, a las 11 de la mañana, en la closing party de StreetXO Ibiza, dentro del cierre de temporada del establecimiento de Dabiz Muñoz en la isla.

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Una primera sesión muy ligada a Dabiz Muñoz

El lugar escogido para este debut tampoco es casual. Pedroche estrenará su nueva faceta musical en uno de los espacios vinculados directamente a su marido, Dabiz Muñoz, que también ha reaccionado públicamente al anuncio.

La presentadora ha jugado precisamente con ese componente familiar y cercano a la hora de comunicar la noticia. Entre las primeras reacciones a su publicación se encuentran las de algunos rostros conocidos, como Paula Echevarría, Blanca Suárez, Anna Simon o Dioni Martín, de Camela. Este último incluso aprovechó el anuncio para preguntarle si incluirá alguna canción del grupo en su sesión.

El propio Dabiz Muñoz tampoco tardó en reaccionar. «Lo puto masssssss», escribió al conocer el nuevo proyecto de su mujer.

Pedroche, por su parte, ya ha adelantado cómo quiere afrontar este primer contacto con una cabina: «No prometo comportarme. Sí prometo temazos». Una declaración que encaja con el carácter festivo de la cita y con el tono que ha elegido para presentar públicamente esta nueva aventura.