Juls Janeiro se pronuncia sobre el regreso de Belén Esteban a televisión: «Sólo le tengo miedo a la cuota de autónomos»

Juls Janeiro ya ha reaccionado a la vuelta de Belén Esteban a Telecinco y lo ha hecho con una tranquilidad que contrasta con la enorme expectación que ha generado la entrevista de la colaboradora. Este viernes, a partir de las 23:00 horas, Belén Esteban se sentará en ¡De viernes! para protagonizar una de sus intervenciones televisivas más esperadas de los últimos tiempos. Su regreso a Mediaset llega, además, en plena tensión mediática con la familia de Jesulín de Ubrique, por lo que una de las grandes incógnitas es qué papel tendrá Juls en sus declaraciones y hasta qué punto la colaboradora hará referencia a ella. La joven, sin embargo, parece no estar especialmente preocupada por lo que pueda ocurrir delante de las cámaras.

La reacción de Juls Janeiro se ha conocido a través de Marta López, que ha hablado con ella en El verano se mueve. La colaboradora ha explicado que la joven se enteró precisamente por el programa de que Belén Esteban iba a conceder esta entrevista. «Se ha enterado por nosotros, no lo sabía. He estado hablando con ella un ratito y me ha dicho que no lo sabía. Ella se lo ha tomado todo como muy divertido», ha contado Marta. Una primera reacción que deja claro que, al menos por el momento, Juls no parece estar viviendo con especial preocupación la reaparición televisiva de Belén.

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De hecho, según la versión trasladada por Marta López, la respuesta de Juls habría sido contundente: «A mí me parece muy bien, nosotros no vetamos a nadie». Una frase que la colaboradora interpretó con cierto sentido del humor, hasta el punto de bromear con ella sobre lo que podría ocurrir cuando Belén tenga delante un plató y un micrófono para hablar de su historia con Jesulín y de las últimas polémicas que han protagonizado ambas. «Yo le he dicho: ‘Mira Juls, conociendo a Belén, ¿no tienes miedo de lo que Belén te pueda decir?’», ha relatado Marta.

La respuesta de Juls Janeiro tampoco dejó indiferente a la colaboradora. Lejos de mostrarse inquieta por las posibles declaraciones de Belén, la joven respondió con ironía: «Mira Marta, yo solo tengo miedo cuando a primeros de mes me viene la cuota de autónomo». Una salida que Marta López ha interpretado como una muestra de que Juls está tranquila y no parece tener miedo a lo que Belén Esteban pueda contar en su regreso a la televisión. «Es una tía que la he visto divertida y que le da exactamente lo mismo, no tiene miedo», ha explicado la colaboradora.

La propia Juls Janeiro ha vuelto a pronunciarse posteriormente ante los reporteros y ha confirmado esa misma actitud. Preguntada directamente por si tiene miedo de lo que Belén pueda decir sobre ella, la joven ha sido clara: «Yo no tengo miedo, de verdad, o sea, no vivo con miedo, nunca he vivido con miedo y no… No, no tengo miedo para nada, la verdad». Además, ha intentado poner distancia con una situación que lleva semanas ocupando buena parte de la actualidad televisiva. «¿Podemos hablar de otra cosa, que no sea esta señora, porfa?», ha pedido a los medios.

El regreso de Belén Esteban se produce después de varias semanas de cruces de declaraciones con Juls Janeiro. La joven, que durante años había mantenido un perfil mucho más alejado de la exposición mediática, decidió dar un paso al frente y reivindicar su condición de personaje público. Desde entonces, sus intervenciones ante los medios han ido aumentando y también lo han hecho las referencias a la historia familiar que une a Belén Esteban con Jesulín de Ubrique. Uno de los puntos más delicados de esta situación tiene que ver precisamente con Andrea Janeiro, la hija de Belén y Jesulín, que siempre ha permanecido alejada de los focos. Juls ha explicado en anteriores ocasiones que hay cuestiones sobre las que prefiere guardar silencio para proteger a una persona de su entorno que no forma parte de la esfera pública. «A mí me encantaría contar la verdad, a mí me encantaría. Yo no tengo problema en contar lo mío, lo que pasa, si yo no cuento es por proteger a una persona anónima», afirmó recientemente.

Esta postura explica, en parte, por qué Juls Janeiro ha evitado entrar en determinados aspectos de la historia familiar pese a haber respondido públicamente a algunas de las declaraciones de Belén. La joven ha defendido en varias ocasiones que existen diferentes versiones de una misma historia y que ella también tendría cosas que contar, aunque ha preferido mantener determinadas cuestiones dentro del ámbito privado. Mientras tanto, María José Campanario también ha dejado clara su postura respecto a los pasos que está dando su hija. La mujer de Jesulín de Ubrique aseguró recientemente que no pretende censurar a Juls y recordó que ella misma ha pasado muchos años autocensurándose. «No voy a censurar a mi hija, no», afirmó en declaraciones este miércoles. Campanario también se refirió al impacto que, en su opinión, tuvo durante años la exposición televisiva de determinados conflictos familiares.

Ahora todas las miradas están puestas en Belén Esteban y en lo que contará este viernes en ¡De viernes!. La colaboradora ha asegurado que llega dispuesta a hablar y, en las últimas semanas, ha protagonizado diferentes declaraciones relacionadas con Jesulín de Ubrique y con la situación familiar. Además, algunas de sus palabras han provocado la respuesta de Juls, especialmente después de que la joven interpretara determinadas alusiones como referencias directas a ella. La gran incógnita es si Belén Esteban mencionará finalmente a Juls durante su entrevista y, en caso de hacerlo, cuáles serán sus palabras.