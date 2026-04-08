Las asociaciones de autónomos han denunciado este miércoles un nuevo «sablazo» del Gobierno al colectivo. Ha subido la base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores en un 42% con efectos desde el 1 de enero de este año. La subida supone que pagarán 1.424 euros al mes, frente a los 1.000 euros que pagaban el año pasado.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha acusado al Ejecutivo de «volver a mentir a los autónomos» al no haber congelado para 2026 las cuotas de 2025 a todos el colectivo. «Un tercio verán subir sus cotizaciones mínimas en 2026 en 135 euros más al mes. No descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos», ha subrayado Amor.

El presidente de ATA ha indicado que la subida en un 42% de la base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores, desde 1.000 euros a 1.424 euros, afectará a más de 400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a los 1.000 euros al mes.

«Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos», ha criticado Amor, que ve «incomprensible» que se hayan prorrogado las cuotas de 2025 para 2026 a todos los autónomos menos a los societarios y a los colaboradores, generando desigualdad entre los autónomos «dependiendo de su carácter fiscal».

Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha cifrado en más de 169.000 familiares colaboradores y de 350.000 autónomos societarios los que se verán afectados por la subida de la base mínima de cotización para este año.

Abad ha asegurado que esta subida de cuotas para autónomos societarios y colaboradores «tiene fácil solución». «Si ya se ha congelado la cotización para el resto de trabajadores autónomos en el Real Decreto de pensiones, aprobado en el mes de marzo, habrá que hacer un Real Decreto-ley para volver a recuperar esa base mínima de cotización de 1.000 euros».

Considera que esta solución sería sencilla y no entrañaría problemas para su puesta en marcha.

En su opinión, aquellos partidos políticos que votaron en el Congreso de los Diputados la congelación de las bases de cotización para el colectivo «tendrían también que haber metido en el trámite parlamentario la congelación de las bases de los autónomos colaboradores y de los autónomos societarios, tal y como desde UPTA manifestamos en su día».

«Desde UPTA ya advertimos que esto iba a pasar. Ya dijimos que esto era una situación que se iba a producir, puesto que los autónomos societarios y colaboradores iban a pasar a estar englobados en el tramo séptimo de la tabla general de las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena», ha subrayado Abad.

Aunque provisionalmente se permite a los familiares colaboradores y a los societarios cotizar este año por una base mínima de 1.000 euros mensuales y pagar la misma cuota que venían abonando, cuando se produzca el proceso de regularización de 2026 -previsto para finales de 2027, principios de 2028- tendrán que pagar a la Seguridad Social la diferencia entre haber cotizado por una base mínima de 1.000 euros y haberlo hecho por la que en realidad les corresponde para este año, de 1.424,4 euros, siempre en caso de que no hubieran adaptado su base a esta nueva cuantía.