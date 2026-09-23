¡Bombazo! Belén Esteban vuelve a Telecinco y se sentará en ‘¡De Viernes!’

Belén Esteban vuelve a Telecinco. Después de varias semanas de rumores y especulaciones sobre un posible regreso a la cadena, Mediaset ha confirmado finalmente el retorno de uno de los rostros más reconocibles de su historia reciente. La colaboradora será la protagonista de la gran entrevista de esta semana en ¡De Viernes!, donde se sentará frente a Santi Acosta y Beatriz Archidona este viernes 25 de septiembre a partir de las 23:00 horas. Un regreso especialmente esperado por los seguidores de la televisión y del universo de Sálvame, ya que han pasado más de tres años desde que el programa puso punto final a sus emisiones y Belén abandonó la que durante tantos años fue su casa televisiva.

El anuncio de Mediaset ha sido breve, pero ha servido para confirmar lo que llevaba semanas circulando en los medios. «Belén Esteban, protagonista de la gran entrevista de esta semana en ¡De Viernes!», ha comunicado la cadena, sin adelantar por ahora qué temas abordará la colaboradora durante su entrevista. La expectación, por tanto, está servida. Y es que la vuelta de Belén se produce después de un verano especialmente intenso para ella en lo mediático, marcado por sus encontronazos públicos con Juls Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique. Sus declaraciones sobre la trayectoria televisiva de Belén y las posteriores respuestas de la colaboradora han vuelto a situar a la conocida como ‘princesa del pueblo’ en el centro de la actualidad del corazón.

El momento elegido por Telecinco tampoco es casual. Belén Esteban llevaba varias semanas siendo preguntada por la posibilidad de regresar a la cadena y ella misma había negado que existiera un acuerdo cerrado. Hace apenas unos días, la colaboradora aseguraba que nadie se había puesto en contacto con ella para ofrecerle un nuevo proyecto. «Todo el mundo ha visto un contrato que yo no he visto», llegó a decir al referirse a los rumores sobre su supuesto fichaje. También reconoció que no le importaría volver a trabajar en televisión, aunque entonces lanzaba una frase que ahora adquiere una lectura muy diferente: «La televisión no me quiere». «A mí no me ha llamado nadie para hablar», aseguraba. La confirmación de Mediaset demuestra ahora que, al menos para esta entrevista, la situación ha cambiado.

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