Belén Esteban recibe una impactante oferta para su regreso a Mediaset: «Sabe lo que vale»
La propuesta incluye la participación en varios programas de la cadena
No es ningún secreto que Belén Esteban se ha convertido, en las últimas semanas, en una de las grandes protagonistas en cuanto a la prensa del corazón se refiere. Y siendo honestos, no es para menos. Y todo desde que estalló una auténtica guerra mediática entre ella y Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Las constantes declaraciones entre ambas, en las que inevitablemente terminan haciendo referencia a la otra en cuestión, han provocado que la de Paracuellos vuelva a estar en el ojo del huracán. Hasta tal punto que habría recibido una suculenta oferta para regresar a Telecinco, la cadena en la que dejó de trabajar desde el adiós definitivo a Sálvame. Un movimiento que ha dejado a más de uno completamente descolocado, como no podía ser de otra forma.
El pasado martes 1 de septiembre, en la primera entrega de El Sótano de esta temporada, Marta Riesco llegó con una de las exclusivas de la temporada. La colaboradora del programa que se emite de lunes a viernes en TEN desveló una información sorprendente que tenía estrecha relación con Belén Esteban. Y es que, según sus fuentes, la de Paracuellos habría recibido una suculenta oferta para llevar a cabo un inminente regreso a Telecinco. «La oferta me dicen que ya está sobre la mesa y os voy a decir en qué consiste la oferta que Belén Esteban, a día de hoy, no ha aceptado», comenzó explicando Marta Riesco.
Acto seguido, continuó dando detalles de esta propuesta llevada a cabo por la cadena de Fuencarral: «Quieren que haga dos De Viernes y es imprescindible para que ella vuelva a Mediaset que vaya a Gran Hermano VIP». Y añadió: «Belén Esteban sería plato fuerte estrella. Se le ha dicho: ‘Vuelves a Mediaset pero tienes que pagar el peaje de que te volvamos a ver en Gran Hermano VIP’».
Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta de Belén Esteban a esta propuesta de la cadena de Fuencarral? Según Marta Riesco, la que fuese colaboradora de Sálvame no ha tenido reparos a la hora de hacer también sus peticiones. «Belén sabe lo que vale ella y Belén ha dicho, ‘yo voy a Gran Hermano VIP, pero yo quiero mucha pasta’», ha asegurado.
Lejos de que todo quede ahí, la periodista de El Sótano ha querido ir mucho más allá a la hora de hacer balance respecto a cómo se encuentra la propuesta en estos momentos: «Ahora hay que ver si finalmente se llega a ese acuerdo económico por ambas partes, pero Belén, que tenía un pie fuera de Mediaset, tiene ya medio…»
Lo que es un hecho es que el regreso de Belén Esteban a Mediaset sería, indudablemente, una de las grandes bombas de la temporada. Al fin y al cabo, si hay algo por lo que se caracteriza, es por ser un auténtico animal televisivo. Por lo tanto, estamos completamente convencidos de que su fichaje no tardaría en notarse, en mayor o menor medida, en los datos de audiencia de los programas en los que participe. ¡No tenemos ninguna duda!
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