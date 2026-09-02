Belén Esteban recibe una impactante oferta para su regreso a Mediaset: «Sabe lo que vale»

No es ningún secreto que Belén Esteban se ha convertido, en las últimas semanas, en una de las grandes protagonistas en cuanto a la prensa del corazón se refiere. Y siendo honestos, no es para menos. Y todo desde que estalló una auténtica guerra mediática entre ella y Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Las constantes declaraciones entre ambas, en las que inevitablemente terminan haciendo referencia a la otra en cuestión, han provocado que la de Paracuellos vuelva a estar en el ojo del huracán. Hasta tal punto que habría recibido una suculenta oferta para regresar a Telecinco, la cadena en la que dejó de trabajar desde el adiós definitivo a Sálvame. Un movimiento que ha dejado a más de uno completamente descolocado, como no podía ser de otra forma.

El pasado martes 1 de septiembre, en la primera entrega de El Sótano de esta temporada, Marta Riesco llegó con una de las exclusivas de la temporada. La colaboradora del programa que se emite de lunes a viernes en TEN desveló una información sorprendente que tenía estrecha relación con Belén Esteban. Y es que, según sus fuentes, la de Paracuellos habría recibido una suculenta oferta para llevar a cabo un inminente regreso a Telecinco. «La oferta me dicen que ya está sobre la mesa y os voy a decir en qué consiste la oferta que Belén Esteban, a día de hoy, no ha aceptado», comenzó explicando Marta Riesco.

Acto seguido, continuó dando detalles de esta propuesta llevada a cabo por la cadena de Fuencarral: «Quieren que haga dos De Viernes y es imprescindible para que ella vuelva a Mediaset que vaya a Gran Hermano VIP». Y añadió: «Belén Esteban sería plato fuerte estrella. Se le ha dicho: ‘Vuelves a Mediaset pero tienes que pagar el peaje de que te volvamos a ver en Gran Hermano VIP’».

Ahora bien, ¿cuál ha sido la respuesta de Belén Esteban a esta propuesta de la cadena de Fuencarral? Según Marta Riesco, la que fuese colaboradora de Sálvame no ha tenido reparos a la hora de hacer también sus peticiones. «Belén sabe lo que vale ella y Belén ha dicho, ‘yo voy a Gran Hermano VIP, pero yo quiero mucha pasta’», ha asegurado.

Lejos de que todo quede ahí, la periodista de El Sótano ha querido ir mucho más allá a la hora de hacer balance respecto a cómo se encuentra la propuesta en estos momentos: «Ahora hay que ver si finalmente se llega a ese acuerdo económico por ambas partes, pero Belén, que tenía un pie fuera de Mediaset, tiene ya medio…»

Lo que es un hecho es que el regreso de Belén Esteban a Mediaset sería, indudablemente, una de las grandes bombas de la temporada. Al fin y al cabo, si hay algo por lo que se caracteriza, es por ser un auténtico animal televisivo. Por lo tanto, estamos completamente convencidos de que su fichaje no tardaría en notarse, en mayor o menor medida, en los datos de audiencia de los programas en los que participe. ¡No tenemos ninguna duda!