Un soltero de ‘First Dates’ estalla contra su cita tras un comentario inapropiado: «Le he hecho la cruz»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Mediaset España, y sus diez años de emisión son la mejor prueba de ello. Por lo tanto, no es de extrañar que cada vez sean más los participantes que apuesten por encontrar el amor de la mano del equipo del programa. Una aventura que, la pasada noche del 22 de septiembre, nos presentó a Kakel.

El soltero, de 42 años, llegó al formato indicando que nunca ha tenido pareja. Pero ya se siente con ganas de compartir su vida con alguien. Eso sí, a poder ser, que sea un hombre un poco alocado, que le guste estar también en casa y que se parezca a Miguel Ángel Silvestre. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a John, de 58 años. Un soltero con el que tuvo una muy buena primera toma de contacto. Pero el motivo de la discordia sería su edad.

Kakel, soltero de ‘First Dates’, confiesa que su cita lo ha dejado en «depresión»

Tras trasladarse hasta su mesa en el reservado de First Dates, la pareja de solteros comenzó a hablar de todo tipo de temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue así como empezaron a jugar a adivinar sus edades. Ante ello, John le confesó a su cita que le echaba 50 años, que son ocho más de los que tiene Kakel. Un número que no le sentó nada bien al comensal. De hecho, confesó que lo dejó sumido en una «depresión». Y es que no estaba de acuerdo con su estimación.

«Le he hecho la cruz», indicó. Una actitud que se puede comprender si tenemos en cuenta que, cuando John le dijo que tiene 59 años, él le ha revelado que su padre tiene 61 años. Tras ello, ambos comenzaron a hablar de sus gustos y aficiones. Fue así como John le dijo a su cita que lo que más le gusta en la vida es dormir, practicar sexo, viajar y bailar. «Conmigo te vas a divertir», le respondió Kakel.

Por otro lado, John le ha contado a su cita que es padre. Al parecer, su hija se muda a Francia, por lo que estará un poco más cerca de él de lo que estaba hasta ahora. «La va a aguantar él, yo no», comentó Kakel. Una velada bastante amena para ambos, pero donde quedaba claro que no habían conectado de la manera que les hubiera gustado. Por ello, en la decisión final de First Dates, estuvieron de acuerdo en volver a verse, pero solamente para divertirse. «Tendría una segunda cita para pasarlo bien. ¿Te gusta el plan?», le preguntó Kakel. «¿Solamente para tiki tiki?», preguntaba John. «Vamos a empezar por lo bueno», sentenciaba Kakel.