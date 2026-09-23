Dos concursantes de ‘Supervivientes All Stars’: la dura sanción de la organización

El pasado martes 22 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes All Stars Tierra de Nadie, presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela. Entre otras tantas cuestiones, los más fieles seguidores de este reality tuvieron la oportunidad de conocer el nombre del primer salvado de la semana. Pero no solamente eso, sino que también fueron testigos del primer castigo que impone la organización de Supervivientes All Stars durante esta edición. ¿El motivo? Robar comida. Y es que tanto María Jesús Ruiz como varios concursantes del programa que se desarrolla en Honduras no tuvieron reparos a la hora de coger tarta de una recompensa, pensando que el equipo de Supervivientes All Stars no los veía.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este reality que se emite en Telecinco está lleno de ojos, pero también de cámaras. Por lo tanto, ese robo de varios participantes quedó al descubierto rápidamente. Fue entonces cuando María Jesús Ruiz fue la única que se declaró culpable de «donar», en cierto modo, parte de la tarta de la recompensa. Pero no todo queda ahí, puesto que la modelo tuvo a varios cómplices. Y es que, aunque Ivana Icardi tenía un trozo de tarta escondido en su espalda, lo cierto es que María Jesús Ruiz lo había colocado ahí para Omar Sánchez. «Soy culpable y lo siento muchísimo», comenzó diciendo la andaluza. Y aclaró: «Omar no ha cogido nada». Unas palabras con las que trató de exculpar a cualquier compañero de este robo por el que estaba en el ojo del huracán.

Pero no consiguió su cometido, puesto que el equipo de Supervivientes All Stars se dio cuenta de que Yulen Pereira también tenía la espalda manchada de tarta, por lo que la versión de María Jesús Ruiz no terminaba de encajar. Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez recordó a los concursantes que «está todo absolutamente grabado», por lo que les dio la oportunidad de confesar antes de que la cosa fuese a más.

En ese momento, el esgrimista decidió dar un paso al frente, reconociendo que él también había cogido un trozo de la tarta de chocolate de María Jesús Ruiz. Eso sí, no tardó en intentar justificarse: «Sé que me he saltado las reglas y no suelo ser así, pero lo estamos pasando muy mal». Acto seguido, Jorge Javier Vázquez no tuvo reparos a la hora de mostrarse contundente con los que se habían saltado las normas del concurso.

«Yulen y María Jesús, seréis castigados con una penalización a la altura de la infracción que acabáis de cometer», aseguró el presentador de Supervivientes All Stars. Eso sí, no compartió detalles de la sanción impuesta a los participantes mencionados anteriormente. Dadas las circunstancias, María Jesús Ruiz hizo todo lo que estaba en su mano para tratar de defender su acción, alegando que era una «muy buena anfitriona» y detesta ver a la gente pasándolo mal. Al fin y al cabo, no está siendo una edición sencilla para ellos, en muchos sentidos.