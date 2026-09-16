María Jesús Ruiz abandona en directo la palapa de ‘Supervivientes All Stars’: «A mí se me respeta»

El pasado martes 15 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de la primera entrega de Tierra de Nadie de la tercera edición de Supervivientes All Stars. Entre otras tantas cuestiones, más allá de conocer el nombre del primer salvado de la semana, los seguidores del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras fueron testigos de un tenso enfrentamiento. Todo comenzó cuando se recordó la discusión que se mantuvo hace unos días, en la que María Jesús Ruiz consideró que Marta Peñate se había metido con el físico de Damián Quintero. La canaria lo negó en rotundo y, a partir de ahí, comenzó un desagradable cruce de acusaciones.

En un momento dado, la periodista aseguró que, según su criterio, la andaluza se mete constantemente en todo con tal de «buscar polémica». Y lo explicó: «Que yo me meto con el físico de Damián… Me fastidió que lo intentara sacar de contexto para intentar meterse en algún conflicto». Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó si cree que María Jesús es «creadora de mal rollo», y Marta no dudó en responder: «Claro que sí, pero yo también lo he sido».

Acto seguido, fue mucho más allá: «Como yo en mi pasado he sido así, yo lo veo. Yo he sido experta en eso y yo capto a la gente que lo hace». Dadas las circunstancias, María Jesús Ruiz trató de defenderse: «Yo lo único que hice fue cometer el delito de opinar de algo que estaba ocurriendo en palapa. Tengo el derecho como concursante de inmiscuirme en cualquier trama que aparezca en la isla o aquí. A mí me da exactamente igual porque no tengo miedo».

Y añadió: «Lo que no voy a consentir es que una chavala con abuso de poder le diga algo a su compañero. Abuso de poder viene cuando tú me dices a mí ‘tomo nota’, que es una amenaza en toda regla». Marta Peñate aprovechó para acusarla de sacar todo de contexto para tener momentos en los que pudiese ser protagonista: «Si tú crees que esta señora no coge palabras para sacarlas de contexto y sacarse una discusión de donde sea…» Todo se complicó cuando la canaria llamó ordinaria a la de Jaén, lo que provocó que esta se marchara de la palapa de Supervivientes All Stars.

A gritos, María Jesús Ruiz no dudó en mostrar su enfado: «¿Crees que es normal que yo tenga que aguantar los insultos de una señora a la que llaman capitana? A mí nadie me tiene que insultar. Ya me ha dicho sinvergüenza, ordinaria. O se me tiene respeto o me voy». Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez se vio obligado a intervenir, contactando con la modelo para saber cómo se encontraba. Al fin y al cabo, estaba preocupado por ella.

La concursante de Supervivientes All Stars quiso sincerarse con el presentador: «Me da mucha pena. Yo ya llevo mucho recorrido. Tengo 43 años, dos hijas, una familia, y a mí ninguna niñata consentida abusona de instituto me va a decir nada de lo que se le ocurra. Me da exactamente igual todo, pero a mí se me respeta».

Sobre lo ocurrido con Marta Peñate, se defendió: «Yo soy meticona, cotilla, no soy un mueble en un reality, siempre digo mi opinión. Para que se me diga todo lo que me ha dicho, no tengo por qué soportarlo. Y viene con unos aires de grandeza que parecemos todos unos mierdas, y no me da la gana». Y es que, según su criterio, a Marta «se le ha subido a la cabeza» ser una de las capitanas de esta edición: «A una persona se le da un ‘titulito’ se vuelve loca, se le va el chip y se cree una diva. Aquí todos somos personas».