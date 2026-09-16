‘Supervivientes All Stars’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 15 de septiembre?

La pasada noche del 15 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de una nueva entrega de Supervivientes All Stars. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Tal y como se confirmó en la gala del domingo, Alma Bollo ha sido la primera concursante en abandonar la edición. Un adiós que ha llegado apenas 72 horas después de su regreso a los Cayos Cochinos y que ha sido por recomendación médica. Y es que la joven presentaba un fuerte dolor en el cuello.

Además de este abandono, el público ha podido ver varias disputas entre los concursantes. De hecho, una de las más fuertes ha sido la de Rosa Benito con Chiqui. Sin embargo, en la gala de anoche, se realizó una de las ceremonias más esperadas, la de salvación. Los primeros nominados conocieron el veredicto del público y uno de ellos pudo librarse de la expulsión de la gala del próximo jueves. Una posición que se disputaron Arkano, Lola Ortiz y Víctor Janeiro. Tres concursantes con una cosa en común: ninguno quiere irse todavía.

¿Quién ha sido el concursante salvado ayer, 15 de septiembre, en ‘Supervivientes All Stars’?

Los nominados se sentaron en un asiento, el cual tenía cada uno un cubo encima. Así pues, se les explicó que, si les caía el líquido negro, significaba que seguían nominados de cara al jueves. Pero si les caía el líquido blanco, se libraban de la expulsión. Un momento de máxima tensión donde el afortunado fue Víctor Janeiro.

El diestro recibió un baño de este líquido blanco, por lo que se salvaba de ser expulsado. Una victoria que fue celebrada con mucha euforia por parte de su mujer, Beatriz Trapote, que se encontraba en el plató. Él, por su parte, también se mostró muy agradecido por la confianza del público. Una situación que, por lo tanto, ha dejado en el punto de mira a Arkano, Lola Ortiz.

En el programa que se emitirá este próximo jueves en Telecinco, los espectadores tendrán la oportunidad de conocer el nombre del primer expulsado oficial de la edición. Asimismo, se conocerá el destino de esta celebridad. ¿Regresará directo a España o tendrá un nuevo destierro? Sea lo que sea, la organización de Supervivientes All Stars ha dejado claro que esta tercera edición no va a dejar indiferente a nadie. ¡No te lo puedes perder!