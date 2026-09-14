¿Por qué Alma Bollo ha abandonado ‘Supervivientes All Stars 3’? Las razones

La nueva temporada televisiva ha comenzado por todo lo alto en Telecinco. La cadena líder de Mediaset España ha presentado, de manera oficial, Supervivientes All Stars 3. Una nueva edición del popular formato de supervivencia donde nuevas leyendas del concurso han regresado a los Cayos Cochinos con el objetivo de volver a vivir su experiencia más extrema. Un primer programa que tuvo lugar el pasado jueves, 10 de septiembre, y donde pudimos conocer oficialmente el nombre de los protagonistas. Una serie de fichajes donde no ha faltado el nombre de Alma Bollo, la hija menor de Raquel Bollo.

Como bien saben los espectadores del formato, la joven acudió al programa hace ya tres años. Una experiencia que no la llevó a la victoria, por lo que, ahora, ha ido a por más. Sin embargo, apenas 72 horas después de su llegada a la isla, ha tenido que ser evacuada. Anoche, en la emisión de Supervivientes: Conexión Honduras, los espectadores tuvieron la oportunidad de ver todo lo acontecido durante las últimas horas. Por lo tanto, abordaron el estado de salud de Alma Bollo y el motivo por el que ha tenido que ser atendida por el equipo médico.

Alma Bollo abandona ‘Supervivientes All Stars 3’

Tal y como se ha informado, la joven estaba sufriendo una grave dolencia en el cuello. «No me quiero ir. ¿Por qué me pasa a mí esto, Dios mío», comentaba ella mientras era trasladada. El equipo médico ha atendido su caso y la han trasladado lejos de sus compañeros. Una situación que ya pintaba bastante mal, pero se desconocía el motivo de este dolor tan repentino. Por ello, tras un diagnóstico oficial, Sandra Barneda ha comunicado cuál ha sido la decisión de la organización.

Desde la cabaña, con un collarín y con aspecto cansado, Alma Bollo ha escuchado el veredicto. «Alma Bollo fue evacuada de la playa el pasado viernes tras presentar molestias en cuello y espalda. Tras llevar a cabo las pruebas pertinentes, se ha detectado una lesión que, pese a presentar una evolución satisfactoria con buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura. Por ello, se va a proceder a su traslado a España», ha revelado.

Por lo tanto, la joven abandona Supervivientes All Stars 3 tan solo tres días después de comenzar el concurso. Una terrible noticia para ella, que no pudo evitar derrumbarse en lágrimas. Ante ello, el público presente en el plató le dio un fuerte aplauso. Pero Alma Bollo estaba completamente desolada. Su madre, Raquel Bollo, conectó en directo desde su casa para hablar con su hija. «La salud es lo primero y, si los médicos dicen que no puede ser, no puede ser. Ya te dará la vida la oportunidad de volverlo a hacer. La vida sigue», le dijo.

El motivo de su abandono de ‘Supervivientes All Stars 3’

Antes de conocer el veredicto, la participante explicó lo que había sucedido. De esta manera, contó que se despertó con un fuerte dolor en el cuello. A priori, pensó que era fruto de una mala postura. Pero las horas pasaban y seguía teniendo molestias. Una situación que se complicó aún más cuando se agachó para coger un saco.

«Me mareé muchísimo. Las piernas me hormigueaban», ha recordado. De momento, se desconoce el motivo exacto que ha podido provocar su dolor en el cuello. Pero los espectadores no han podido evitar recordar su salto desde el helicóptero, que fue calificado como el mejor de la noche por el público. Pero, dadas las circunstancias y la coincidencia temporal, podría ser el motivo de su malestar. Eso sí, el equipo médico no ha confirmado que haya sido el motivo.